Кіцманський голова РДА товариш Друцул таки експлуатує Європу

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Новини
15:39
31 жовтня

До державної скарбниці буковинська митниця перерахувала понад 220 млн. грн.

13:56
31 жовтня

БОСНІЄЦЬ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ БУКОВИНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

11:30
31 жовтня

Неспокійні вихідні на кордоні з Румунією

11:27
31 жовтня

Від початку року буковинці накупили товарів на 17 млн. грн. по “Оплаті частинами”

11:25
31 жовтня

Бартерні операції – не для спрощенців

11:24
31 жовтня

Власники нерухомості перерахували більше 5 мільйонів податку

11:22
31 жовтня

За незаповнення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю - штраф

11:16
31 жовтня

Далекобійник намагався завести в Україну наркотичну речовину

18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Кіцманський голова РДА товариш Друцул таки експлуатує Європу

Сьогодні, 18:20 / Коментарів: 0
Кіцманський голова РДА товариш Друцул таки експлуатує Європу


Ми вже писали про те, що за кошти ЄС у Кіцмані придбано техніку для реалізації проекту боротьби з ерозією ґрунтів.

Техніка серйозна і потрібна. Але вона використовується на ставках, до яких має чи мав і буде мати відношення голова Кіцманської РДА товариш Друцул. Екскаватори, самоскиди і т.д. працюють в Ошихлібах. Укріплюють береги, возять глину, роблять добре. Кому?

Звичайно, не простим українцям. А Друцулу і його родині. У зв’язку з тим, що ми вже вдруге знімаємо техніку на ставках в Ошихлібах, звертаємося до прокурора області «допомогти» редакції і селянам. Для цього змусити Друцула і тих, на кого працює техніка, оплатити її роботу відповідно до розцінок.

Адже техніка зараз віддана комунальному підприємству. А працює на приватних землях поміщика Друцула.

Кіцманський голова РДА товариш Друцул таки експлуатує Європу


Кіцманський голова РДА товариш Друцул таки експлуатує Європу


Кіцманський голова РДА товариш Друцул таки експлуатує Європу



На знімках: екскаватор і вантажівки на ставках в Ошихлібах 29 жовтня 2016 року
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