Кіцманський голова РДА товариш Друцул таки експлуатує Європу

Ми вже писали про те, що за кошти ЄС у Кіцмані придбано техніку для реалізації проекту боротьби з ерозією ґрунтів.Техніка серйозна і потрібна. Але вона використовується на ставках, до яких має чи мав і буде мати відношення голова Кіцманської РДА товариш Друцул. Екскаватори, самоскиди і т.д. працюють в Ошихлібах. Укріплюють береги, возять глину, роблять добре. Кому?Звичайно, не простим українцям. А Друцулу і його родині. У зв’язку з тим, що ми вже вдруге знімаємо техніку на ставках в Ошихлібах, звертаємося до прокурора області «допомогти» редакції і селянам. Для цього змусити Друцула і тих, на кого працює техніка, оплатити її роботу відповідно до розцінок.Адже техніка зараз віддана комунальному підприємству. А працює на приватних землях поміщика Друцула.На знімках: екскаватор і вантажівки на ставках в Ошихлібах 29 жовтня 2016 року