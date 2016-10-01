Шуфрич задекларував 25 млн грн готівки, старовинні книги й ікони

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Новини
15:39
31 жовтня

До державної скарбниці буковинська митниця перерахувала понад 220 млн. грн.

13:56
31 жовтня

БОСНІЄЦЬ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ БУКОВИНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

11:30
31 жовтня

Неспокійні вихідні на кордоні з Румунією

11:27
31 жовтня

Від початку року буковинці накупили товарів на 17 млн. грн. по “Оплаті частинами”

11:25
31 жовтня

Бартерні операції – не для спрощенців

11:24
31 жовтня

Власники нерухомості перерахували більше 5 мільйонів податку

11:22
31 жовтня

За незаповнення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю - штраф

11:16
31 жовтня

Далекобійник намагався завести в Україну наркотичну речовину

18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
31 жовтня о 17.00
У міськраді відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 листопада об 11:00
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey».
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Шуфрич задекларував 25 млн грн готівки, старовинні книги й ікони

Сьогодні, 16:46 / Коментарів: 0
Шуфрич задекларував 25 млн грн готівки, старовинні книги й ікони
Депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич в 2015 році задекларував 25 млн грн готівкою, 71 старовинну книгу та 51 ікону та фарфор.

Згідно з декларацією, Шуфричу належить колекція живопису, що складається з 287 одиниць, колекція старовинного фарфору зі 121 предмету, колекція з 17 годинників, колекція вогнепальної зброї, що складається зі 156 одиниць, а також колекція холодної зброї з 568 одиниць.
Окрім цього, у власності нардепа колекція геральдики різних періодів, що складається з 438 одиниць, колекція антикварної бронзової скульптури та камінних годинників з 37 одиниць, а також колекція старовинних книжок та ікон.
За 2015 рік Шуфрич отримав 74 тис 942 грн зарплати та 80 тис 559 грн коштів, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.
Також нардеп отримав 7 тис 332 грн і 247 грн процентів, 342 тис 500 грн доходу від відчуження нерухомого майна та 4 млн 500 тис грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.
Шуфрич задекларував подарунок в не грошовій формі від свого сина Олександра вартістю 10 млн 966 тис 694 грн.
На його банківських рахунках розміщено 46 тис 102 грн, 7 тис 555 доларів, а також 3 тис 966 євро.
Готівкою він тримає 25 млн грн, 4 млн 230 тис доларів і 3 млн 750 тис євро.
Нардеп задекларував чоловіче хутрове пальто Brioni, п’ять пар запонок, його сину Нестору належить наручний годинник Rolex Daytona Stainless Steel White Dial.
У власності нардепа дев’ять квартир (35,6; 68,2; 467,10; 83,90; 128,20; 308,60; 122,4; 68,80; 65,80 кв.м). Сім квартир розташовані в Києві, дві – в Ужгороді. Йому належить три легкових авто – Land Rover Defender 2008 року випуску, Mercedes-Benz G350 2013 року випуску і Toyota 4 Runner 2012 року випуску.
Також Шуфричу належить два будинки площею 701,5 кв.м і 336,3 кв.м, що розташовані в поселку Козин Київської області та Ужгороді відповідно. Також нардеп задекларував садовий (дачний) будинок в селищі Козин Київської області площею 400 кв.м і базу відпочинку площею 969 кв.м в селі Кам’яниця Закарпатської області.
У власності Шуфрича три нежитлових приміщення площею 198,80; 228,70 і 61,2 кв.м, а також чотири гаражі площею 19; 18,7; 13,3 і 13,3 кв.м.
Окрім цього, йому належить шість земельних ділянок. Дві з них площею 1500 і 7250 кв.м розташовані в селищі Козин Київської області. Ще дві площею 7150 і 1690 кв. м – у селі Кам’яниця Закарпатської області. Одна ділянка площею 4700 кв.м розташована в Ужгороді, ще одна площею 78525,30 кв.м в Києві.
Українська правда
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