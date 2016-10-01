До державної скарбниці буковинська митниця перерахувала понад 220 млн. грн.

Чернівецька митниця ДФС наполегливо працює у напрямку виконання однієї з головних функцій митного органу – наповнення Державного бюджету.

Упродовж жовтня поточного року фактичне виконання індикативних показників становить 220 442, 7 тис. грн., тобто 146, 6 % від плану. Понад два роки Чернівецька митниця досягає значних успіхів у забезпеченні надходжень до державної скарбниці. Середній показник по перевиконанню планових надходжень становить 20-30 %.

Нагадаємо, що з вересня 2015 року у чотирьох областях країни, у тому числі й Чернівецькій, запроваджено експеримент, що має на меті забезпечити виконання ремонтних робіт на дорогах державного значення за рахунок 50% перевиконання планових надходжень митницями визначених областей.

«Результат перерозподілу коштів державного бюджету на цільовий фонд Чернівецької області кожен із буковинців може оцінити самостійно. Хочу наголосити, – зауважує Микола Михайлович, – що лише у цьому місяці на ремонт доріг має бути спрямовано близько 47 млн. грн. З початку експерименту станом на 31 жовтня поточного року Чернівецька митниця ДФС перевиконала планові показники на 706 млн. грн., а це значить, що фактично на ремонт доріг загального користування державного значення до спецфонду обласного бюджету має надійти понад 353 млн. грн.»