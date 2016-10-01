Вибори на Буковині: що повинні знати люди

До уваги міст і сіл Буковини, де будуть вибори 11 та 18 грудня: Вижнця, Вашківці, Сторожинець, Чудей, Красноїльськ і Тереблече.
До 2 листопада треба подати до районних виборчих комісій кандидатури до складу сільських, селищних і міських виборчих комісій.
До 2 листопада – визначити місця для розміщення плакатів, листівок і т.д.
До 5 листопада – провести жеребкування щодо включення кандидатур до складу відповідних комісій.
До 5 листопада – утворити комісії і через день опублікувати рішення про формування комісій.
До 7 листопада – надати до теркомісії відомості про кількість виборців на в.о.
7 листопада – встановлення розцінок вартості друкованої площі та ефірного часу для агітації.
7 листопада – звернення до ЦВК з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах.
9 листопада – утворення в.о. для виборів у містах, селах і селищах.
10 листопада – оприлюднення у ЗМІ рішення про утворення в.о.
(далі буде)