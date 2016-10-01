БОСНІЄЦЬ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ БУКОВИНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

Спробу дачі хабара у розмірі 55 євро та 1200 гривень намагався дати 34-річний громадянин Боснії і Герцеговини, який сподівався безперешкодно потрапити з Румунії в Україну. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Іноземця було затримано цими вихідними в пункті пропуску «Порубне», вичерпавши визначений законодавством термін перебування на території України, чоловік за допомогою неправомірної вигоди, все ж таки хотів в’їхати до України .

Поставивши кошти в документи, що надавались на паспортний контроль, чоловік одразу зрозумів про хибність своїх дій, які були відповідним чином зафіксовані та задокументовані. Більше того, не так давно цей же боснієць вже притягувався до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.203 КУпАП -перевищив термін перебування в Україні на 7 діб.

Нагадаємо, що за спробу дачі неправомірної вигоди згідно чинного законодавства передбачена кримінальна відповідальність.