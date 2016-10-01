Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

Розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) Чернівецької області у вересні п.р. становив 3907 грн. Порівняно з серпнем п.р. розмір заробітної плати зменшився на 0,1%, а з вереснем 2015р. – збільшився на 26,6%. Про це повідомляє ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у вересні п.р. у 2,7 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати, який становив 1450 грн.

Найбільшим середній розмір заробітної плати був у працівників підприємств постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря (6308 грн.), найменшим – сфери надання інших послуг (2343 грн.).

Індекс реальної заробітної плати за вересень п.р. до серпня п.р. становив 98,0%, до вересня 2015р. – 120,4%.