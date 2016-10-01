Буковинець Москаль має квартиру у Румунії, два квадроцикла й снігохід

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль записав у свою е-декларацію три квартири, одна з яких знаходиться в Румунії.
Як зазначається в документі, румунська квартира Москаля на час купівлі в 2006 році коштувала 382 320 гривень і має площу 60,31 кв. м.
Вартість українських квартир, одна з них площею 94,4 кв. м знаходиться в Києві, а друга, площею 98,5 кв. м - в Чернівцях, у декларації не вказується.
Крім того, губернатор задекларував два квадроцикла і снігохід, а також паркомісце площею 11,9 кв. м в Києві.
З грошових доходів Москаль записав у е-декларацію 155 465 грн від зарплати і 198 748 грн від пенсії.
На рахунку в Ощадбанку губернатор тримає 75 000 гривень.
Джерело: молбук