Нардеп-буковинець Тіміш задекларував п`ять земельних ділянок та орендований готельний номер

Народний депутат від 203 округу Чернівців Григорій Тіміш вказав понад 300 тисяч гривень доходів за минулий рік. Е-декларацію політика зареєстровано на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.
Народний депутат від 203 округу Чернівців Григорій Тіміш вказав понад 300 тисяч гривень доходів за минулий рік. Е-декларацію політика зареєстровано на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.
З цієї суми 80 тисяч гривень - заробітна плата, 128 тисяч Тіміш отримав від відчуження майна. 80 тисяч гривень йому відшкодували як витрати, пов`язані з виконанням депутатських повноважень. Компенсували також витрати за проїзд - майже 18 тисяч. Крім цього, в декларації вказано майже 15 тисяч гривень пенсії його матері, Віоріки Іванівни Тіміш та заробітну плату доньки Ірини у розмірі 17,5 тисяч гривень.
Нардеп володіє земельною ділянкою площею 1000 м.кв. та орендує готельний номер у Києві площею майже 19 м.кв. Він також є власником недобудованого житлового будинку площею 117,2 м.кв.
Чотири земельні ділянки, подані в декларації, належать його матері, загальна їх площа майже 25 тисяч м.кв., з них одна отримана у спадок. Успадкований нею і будинок площею 115,5 м.кв.
Матір політика тримає 9 тисяч євро готівкою, дружина Родіка Яківна - 830 тисяч гривень та 28 тисяч євро. Сам Григорій Тіміш готівкою має 8,5 тисяч доларів США.
Задекларував він і кредит у розмірі 10 тисяч гривень.
Джерело: Молодий буковинець