Козак Гаврилюк має квартиру в Чернівцях і 11 тисяч доларів заборгував банку

Народний депутат України від фракції «Народний фронт», активіст Євромайдану і козак 4-ї сотні Самооборони Майдану Михайло Гаврилюк опублікував свою електронну декларацію. Вона доступна на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.
Нардеп має квартиру в Чернівцях площею 32 кв. м вартістю 217 тис. 150 грн. Примітно, що депутат 28 листопада 2007 р. придбав житло і цього ж дня оформив кредит на 11 тис. дол.
Депутат Гаврилюк першим подав свою декларацію в електронному вигляді. Пізніше з’ясувалося, що він не вказав там заробітну плату. А його колега Володимир Парасюк стверджує, що нарахував у декларації Гаврилюка щонайменше 10 помилок. Гаврилюк стверджує, що заробітну плату в е-декларації він вказав, як і всі інші необхідні дані, але система не працює належним чином.
«Заробітна плата: ми вносили 2015 р. – 4 500 грн. Там вийшло у мене 75 тис. грн, вказав свою однокімнатну квартиру в м. Чернівці (вона у мене перебуває в кредиті в даний момент), вказав свій борг (я винен банку 11 тис. доларів). Все, що у мене було, я вказав», – розповів Гаврилюк.
Джерело: Агенція АСС