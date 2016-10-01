Мер Чернівців немає житла, та має дружину з квартирою і бізнесом

Олексій Каспрук опублікував декларацію на 2015 рікМер Чернівців Олексій Каспрук оприлюднив декларацію за 2015 рік. Розміщена вона на сайті е-декларування.Згідно з даними, вказаними у документі, за минулий рік Каспрук заробив 133 591 гривень, отримав 18 274 гривень матеріальної допомоги та 40 гривень грамоти - пише Погляд.Його дружина отримала 46 485 гривень зарплати у ЧТЕІ КНТЕУ, 8 972 гривень процентів, 1 838 гривень матеріальної допомоги та 13 200 гривень зарплати за сумісництвом.Житла міський голова Чернівців немає, проте квартирою володіє його дружина. Також вона на 50% є власником колективного підприємства «АЙ ТІ ГРУП». У банку Антоніна Каспрук зберігає 3 000 євро.Мер Чернівців є членом обласного осередку ГО «Фронт змін», ГО «Спільними зусиллями захистимо Чернівці», Чернівецької обласної асоціації «Техноспорт».