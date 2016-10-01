Луценко без квартири, дружина має 2 квартири й будинок

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13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

11:30
31 жовтня

Неспокійні вихідні на кордоні з Румунією

11:27
31 жовтня

Від початку року буковинці накупили товарів на 17 млн. грн. по “Оплаті частинами”

11:25
31 жовтня

Бартерні операції – не для спрощенців

11:24
31 жовтня

Власники нерухомості перерахували більше 5 мільйонів податку

11:22
31 жовтня

За незаповнення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю - штраф

11:16
31 жовтня

Далекобійник намагався завести в Україну наркотичну речовину

18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

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12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Луценко без квартири, дружина має 2 квартири й будинок

Сьогодні, 11:44 / Коментарів: 0
Генпрокурор Юрій Луценко задекларував квартиру в Рівному площею 108,6 кв.м., якою володіє спільно з дружиною, сином та братом.
Згідно з електронною декларацією, Юрію Луценку належить 20% цієї квартири, ще по 20% - дружині Ірині й сину Олександру, а 40% належить братові генпрокурора Сергію Луценку - пише Українська правда.

Луценко без квартири, дружина має 2 квартири й будинок


Дружина генпрокурора, нардеп Ірина Луценко володіє квартирами в Києві площею 181 кв.м. та 92 кв.м. Також вона є власником будинку площею 203,9 кв.м. та земельної ділянки площею 775 кв.м. в м.Дубно Рівненської області.

Син Луценка Олександр володіє офісом у Києві площею 316,8 кв.м.

Крім того, Олександр Луценко взяв в оренду земельну ділянку площею 2475 кв.м., будинок площею 859 кв.м., а також гараж площею 80 в с.Стоянка Київської області, якими має право користування вся сім'я Луценків.

У декларації генпрокурора вказана колекція книг періоду кінця 19 - початку 20 століття, годинник Ulysse Nardin, дерев'яні книжкові шафи.
Дружина Луценка володіє колекцією картин сучасних українських художників періоду 2006-2011 років, сумкою Dior, годинником Breguet, ювелірними виробами та пальто з хутра.

У власності сина генпрокурора Олександра Луценка – колекція коротко- та довгоклинкової холодної зброї країн Азії, Африки та Європи.

Ірина Луценко володіє автомобілем Mercedes-Benz GL 500 2014 року випуску, а також Toyota Land Cruiser 2010 року випуску, яка перебуває в угоні.
Також дружина Луценка орендує автомобіль Toyota Camry 2012 року випуску в ТОВ "Бізнес центр Лотос". Право на користування цим автомобілем також має генпрокурор.

Олександр Луценко володіє автомобілем BMW X5 2014 року випуску.
Син Луценка також володіє компанією ТОВ "Бізнес Центр "Логос" і ТОВ "Бел Фам".

Заробітна плата Юрія Луценка за минулий рік у Верховній Раді склала 75 562 грн. Також у Верховній Раді він отримав компенсацію на ведення депутатської діяльності в розмірі 80 559 грн, кошти на відрядження за кордон – 21 670 грн та компенсацію за проїзд – 4 130 грн.

Ірина Луценко отримала у Верховній Раді 67 743 зарплати, 80 559 грн компенсації на ведення депутатської діяльності, 16 198 грн компенсації за проїзд та 72 460 грн на відрядження за кордон.

Вона також отримала гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами в ТОВ "Українські новітні телекомунікації" – 20 000 грн, проценти в АБ "Столичний" – 310 458 грн, а також дохід від надання майна в оренду – 368 000 грн.

Син генпрокурора Олександр отримав дохід від зайняття підприємницькою діяльністю в розмірі 1 303 375 грн, страхові виплати в АТ "СК "АХА" – 96 951 грн, дохід від відчуження рухомого майна - 700 000 грн, заробітну плату 4 657 грн в ВЧ А1978, 173 592 грн в ТОВ "ТК "Мегаполіс-Україна", 14 335 грн в БЦ "Лотос", 1 522 грн в ТОВ "Ю Ей Кепіталз". Також він отримав позику від ТОВ "Бел Фам" в розмірі 724 892 грн. та 596 200 грн. При цьому він дав позику ТОВ "Українські Новітні Телекомунікації" в розмірі 6 959 985 грн.

На рахунках у банку Юрій Луценко має 6 472 доларів, 469 євро та 12 514 грн. Він також має 150 000 грн готівки.

Дружина Луценка має на рахунках 1 800 000 грн, 14 022 грн, 1 456 доларів, 364 євро. Також Ірина Луценко має 450 000 грн, 50 000 євро та 280 000 доларів готівки. Вона позичила ТОВ "Українські Новітні Телекомунікації" 753 904 грн.

Син Луценка Олександр має на рахунках 128 899 грн, 297 200 грн, 1028 євро та 100 доларів. Він також має 1 350 000 грн готівки та 30 815 грн готівкових коштів у банку.

Як відомо, депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.

Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.

Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко.
У вівторок на прес-конференції Луценко знову відхрестився від цієї нерухомості.

НАБУ в свою чергу повідомило про початок перевірки цієї інформації.

У середу Лещенко опублікував інформацію про наявність у Риженко квартири в окупованій Ялті. Депутат вважає, що ця квартира також насправді належить Луценкові і записана на 67-річну Риженко як на підставну особу.
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