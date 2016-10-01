Електронні декларації подали не всі: сім нардепів не відзвітували

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Новини
13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

11:30
31 жовтня

Неспокійні вихідні на кордоні з Румунією

11:27
31 жовтня

Від початку року буковинці накупили товарів на 17 млн. грн. по “Оплаті частинами”

11:25
31 жовтня

Бартерні операції – не для спрощенців

11:24
31 жовтня

Власники нерухомості перерахували більше 5 мільйонів податку

11:22
31 жовтня

За незаповнення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю - штраф

11:16
31 жовтня

Далекобійник намагався завести в Україну наркотичну речовину

18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

На Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Електронні декларації подали не всі: сім нардепів не відзвітували

Сьогодні, 11:36 / Коментарів: 0
Строк подачі електронних декларацій сплив, але сім народних депутатів не відзвітували про своє майно.
Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські новини.

Електронні декларації подали не всі: сім нардепів не відзвітували


Зокрема, не подали декларації депутати В'ячеслав Богуслаєв і Анатолій Гіршфельд (обидва - депутатська група "Воля народу"), Ігор Шкіря (група "Відродження") і Юрій Шухевич (фракція Радикальної партії Олега Ляшка).

Також декларацію не подала сестра головного військового прокурора Анатолія Матіоса, депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Марія Матіос.
Крім того, у встановлений законом строк не подали декларації депутати Олександр Онищенко ("Воля народу") і Сергій Клюєв (фракція "Опозиційний блок").
При цьому подав декларацію депутат Віктор Шевченко (позафракційний), що приступив до виконання обов'язків депутата 6 вересня.

Відповідно до закону, декларації за 2015 рік зобов'язані були подати службові особи, які на день початку подання декларацій (1 вересня) займали відповідальне й особливо відповідальне становище.

30 жовтня - останній день подання електронної декларації про доходи.

Всі члени Кабінету міністрів (прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри й міністри), а також перші заступники міністрів і заступники міністрів подали електронні декларації.

Згідно із законом, умисне неподання декларації, карається штрафом від 2500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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