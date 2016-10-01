Ляшко задекларував сотні тисяч доларів, квартири, машини, офіс і вила

Керівник фракції Радикальної партії в ВР Олег Ляшко задекларував 740 тисяч доларів, 90 тисяч євро та 890 тисяч гривень готівки.Крім того, за даними електронної декларації, на рахунках у банках Ляшко має 1 844 775 грн та 190 700 грн. - пише Українська правда.Співмешканка Ляшка Росіта Сайранен має 200 тисяч доларів, 40 тисяч євро та 760 тисяч гривень готівки.Минулого року Ляшко отримав два рази по 992 388 грн доходу від відчуження нерухомого майна та 2 245 500 грн доходу від відчуження рухомого майна.Крім того, у Верховній Раді він отримав 79 596 грн заробітної плати та 80 559 грн коштів на ведення депутатської діяльності.В Києві Ляшко володіє квартирами площею 367,20 кв.м. та 95,50 кв.м., офісом площею 182,80 кв.м.. та машиномісцем площею 23.60 кв.м.Він також має "гараж" у Прилуках Чернігівської області площею 127,50 кв.м.Також у власності нардепа 6 земельних ділянок в селі Княжичі Броварського району Київської області площею 210 кв.м.Крім того, Ляшко орендує в смт Козин Обухівського району Київської області будинок площею 215,90 кв.м. та земельну ділянку площею 450 кв.м., а також земельну ділянку площею 142,30 кв.м.Нардеп володіє двома автомобілями – Toyota Land Cruiser 2004 року випуску та Mercedes-Benz S 500L 4MATIK 2006 року випуску. Його співмешканка володіє автомобілем Mazda CX-5 2014 року випуску.Із іншого цінного рухомого майна Ляшко задекларував колекцію монет, випущених Нацбанком України, колекцію срібних та золотих монет іноземного походження в кількості 5-ти штук, селянські вила, 4 годинники Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet та Audemars Piguet, бігову доріжку та велотренажер, меблі, а також ювелірні вироби (комплект з білого металу, з чорними перлинами та дорогоцінним камінням – сережки та каблучка).Його співмешканка Росіта Сайранен також володіє ювелірними виробами.Ляшко має 33,33% корпоративних прав на ЗАТ "Редакція газети "Політика".