У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

У четвер, 3 листопада о 18:30 у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація нової двомовної книжки американського письменника Ейтана Борітцера «Що таке Смерть?», яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці» у перекладі Юлії Пелепчук.



Участь у заході візьме головна редакторка «Чорних овечок», письменниця і художниця Христя Венгринюк та перекладачка Юлія Пелепчук. У програмі вечора: пошук відповідей на недитячі питання, читання книжки двома мовами за участю вихованців Англійського мовного центру Americana, скайп із автором.



Вхід вільний.



Чому варто читати «Що таке Смерть?» Ейтана Борітцера?



Христя Венгринюк, письменниця: «Ми боїмося думати про смерть, а не лише говорити. Ця книга відкриває завісу перед нашим підсвідомим як для дитини, так і дорослого. Я б хотіла, щоб її прочитав кожен... Після знайомства з «Що таке Смерть?» у читача відбуваються колосальні зміни. Будьте готові до цього!».



Юлія Пелепчук, перекладачка: «Ми, дорослі, досі не знаємо, як розмовляти з дітьми про такі складні речі як, наприклад, насилля, народження дітей, толерантність, смерть. Донедавна про це взагалі не прийнято було говорити! Як знайти правильні слова? Адже необережні висловлювання також часто формують уявлення дитини. «Що таке Смерть?» – це гід для батьків, вчителів, вихователів, щоб розпочати дуже важливу розмову з дітьми, вихованцями чи навіть самим собою про цю таємничу й, водночас, таку природну річ».



Андрій Любка, письменник: «Книжка Борітцера підкупає щирістю: у розмовах з дітьми ми часто намагаємося вигадати щось, щоб не казати правду, а насправді правда є гарнішою і мудрішою за всі вигадки. Вона вчить нас, що часом саме запитання, пошук, цікавість є важливішим за відповідь».



«Що таке Смерть?» – третя книга популярної серії «Що таке?» («What is?») адресована дітям, батькам і педагогам. Торкається природної дитячої цікавості до цієї складної теми. Наступні три книжки із цієї серії «Що таке Любов?», «Що таке Краса?» і «Що таке Бог?» побачать світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці» вже до кінця грудня.

