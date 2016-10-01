Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

11:30
31 жовтня

Неспокійні вихідні на кордоні з Румунією

11:27
31 жовтня

Від початку року буковинці накупили товарів на 17 млн. грн. по “Оплаті частинами”

11:25
31 жовтня

Бартерні операції – не для спрощенців

11:24
31 жовтня

Власники нерухомості перерахували більше 5 мільйонів податку

11:22
31 жовтня

За незаповнення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю - штраф

11:16
31 жовтня

Далекобійник намагався завести в Україну наркотичну речовину

18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

На Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Як Друцул з Кіцманя європейців експлуатує на своїх став ...Оксана Продан НЕ бідна, як церковна миша. ОНОВЛЕНОМикола Федорук трохи має доларів і євроПочалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депу ...Максим Бурбак – не бідний батракОлександр Фищук не курив бамбук, а будував хати собіПереміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівец ...Про жадібних українських нардепівПуршага вимагає негайно звільнити ОбшанськогоУ Чернівцях збиратимуть кошти на лікування учня гімназ ...Ольга Фреймут знову в ЧернівцяхОльга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестомГрабують та вивозять колекцію Івана Снігура?Іван Рибак радіє – Кабмін дав гроші на його округПочинаються вибори до об’єднаних територіальних громад ...
Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
31 жовтня о 15.00
У міськраді відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 листопада об 11:00
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey».
м. Чернівцях вул. Шевченка,28
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Жовтень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

Сьогодні, 11:31 / Коментарів: 0
У четвер, 3 листопада о 18:30 у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація нової двомовної книжки американського письменника Ейтана Борітцера «Що таке Смерть?», яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці» у перекладі Юлії Пелепчук.

Участь у заході візьме головна редакторка «Чорних овечок», письменниця і художниця Христя Венгринюк та перекладачка Юлія Пелепчук. У програмі вечора: пошук відповідей на недитячі питання, читання книжки двома мовами за участю вихованців Англійського мовного центру Americana, скайп із автором.

Вхід вільний.

Чому варто читати «Що таке Смерть?» Ейтана Борітцера?

Христя Венгринюк, письменниця: «Ми боїмося думати про смерть, а не лише говорити. Ця книга відкриває завісу перед нашим підсвідомим як для дитини, так і дорослого. Я б хотіла, щоб її прочитав кожен... Після знайомства з «Що таке Смерть?» у читача відбуваються колосальні зміни. Будьте готові до цього!».

Юлія Пелепчук, перекладачка: «Ми, дорослі, досі не знаємо, як розмовляти з дітьми про такі складні речі як, наприклад, насилля, народження дітей, толерантність, смерть. Донедавна про це взагалі не прийнято було говорити! Як знайти правильні слова? Адже необережні висловлювання також часто формують уявлення дитини. «Що таке Смерть?» – це гід для батьків, вчителів, вихователів, щоб розпочати дуже важливу розмову з дітьми, вихованцями чи навіть самим собою про цю таємничу й, водночас, таку природну річ».

Андрій Любка, письменник: «Книжка Борітцера підкупає щирістю: у розмовах з дітьми ми часто намагаємося вигадати щось, щоб не казати правду, а насправді правда є гарнішою і мудрішою за всі вигадки. Вона вчить нас, що часом саме запитання, пошук, цікавість є важливішим за відповідь».

«Що таке Смерть?» – третя книга популярної серії «Що таке?» («What is?») адресована дітям, батькам і педагогам. Торкається природної дитячої цікавості до цієї складної теми. Наступні три книжки із цієї серії «Що таке Любов?», «Що таке Краса?» і «Що таке Бог?» побачать світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці» вже до кінця грудня.
СХОЖІ НОВИНИ:
"Чорні вівці" презентує свої книжки на фестивалі у ЧернівцяхУ Чернівцях презентують нову книжку Андрія ТужиковаУ Чернівцях поговорять відверто про «Чоловіків, жінок і дітей»У Чернівцях презентують дитяче арт-видавництво «Чорні вівці»У Чернівцях презентують фантастичний роман
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"