Неспокійні вихідні на кордоні з Румунією

Цими вихідними на Буковині прикордонниками Чернівецького загону у трьох випадках було припинено спроби переміщення сигарет до сусідньої країни.Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону

Так, вчора охоронцями кордону відділу «Герца» було виявлено поблизу державної межі з Румунією трьох осіб та два позашляховика «Гранд Черокі» і «Тойота». В ході огляду автомобілів, в одному з них знаходилось 10 ящиків з тютюновими виробами марки «Ротманс». Власником сигарет виявився 23-річний буковинець. Відносно одного з затриманих складені документи адміністративного провадження. За даним фактом проінформовано представників Національної поліції.

Ще одну спробу незаконного переміщення курива до Румунії припинили прикордонники відділу «Красноїльськ». В даному випадку було затримано 12 ящиків з сигаретами «Марбле». Під час здійснення огляду прилеглої до кордону місцевості прикордонний наряд помітив 4-х осіб, які прямували вбік сусідньої країни. Помітивши правоохоронців, порушники покидали свої ноші та вдались до втечі. Прикордонники проінформували румунських колег. Наразі проводяться заходи, щодо пошуку причетних до протиправної діяльності осіб.

Крім того, майже дві тисячі пачок сигарет намагався переправити через кордон житель Красноїльська. Його невдалу спробу було викрито в пункті пропуску «Порубне». Чоловік приховав сигарети в порожнинах металопластикових вікон, які перевозив до Бельгії. Разом із тютюновими виробами 38-річний буковинець позбувся і новеньких вікон. Сума вилученого товару склала майже 40 тисяч гривень.



