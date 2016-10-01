Від початку року буковинці накупили товарів на 17 млн. грн. по “Оплаті частинами”

​​За 10 місяців 2016 року буковинці здійснили покупки (чи отримали послуги) в розстрочку через сервіс ПриватБанку “Оплата частинами” на суму 17 млн грн. Це на 2 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2015 року. З початку 2016 року чернівчани та жителі області таким чином уклали з торговими точками - партнерами сервісу - майже 3,6 тисячі договорів на купівлю товарів чи послуг у розстрочку. Про це повідомляє керівник регіонального прес-офісу Шумейко Вадим

“Велика популярність сервісу “Оплата частинами” серед українців - то вже загальновідомий факт, - говорить керуючий Чернівецькою філією ПриватБанку Євген Маховіков. - Зручність, швидкість та вигідність покупок по “Оплаті частинами” є беззаперечними перевагами для наших клієнтів. Покупцеві абсолютно не потрібно надавати при оформленні угоди ніяких документів, тільки платіжну картку. Людина просто приходить, вибирає товар, який сподобався, вибирає термін розстрочки і відразу ж робить покупку. Елементарно!”.



Ніяких документів для оформлення “Оплати частинами” клієнту не потрібно - тільки карта «Універсальна» або «Універсальна Gold». Договором для клієнта є чек, виданий йому співробітником магазину. Дізнатися максимальну суму покупки по сервісу клієнт може, відправивши SMS на номер 10060 з текстом chast.