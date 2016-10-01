Бартерні операції – не для спрощенців

Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

Бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору.

Отже, платники - єдиного податку першої-третьої груп не мають права здійснювати бартерні операції, в тому числі погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) іншим способом ніж грошовим.

Зазначена норма визначена п.п. 14.1.10 ст. 14 та п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу України.

