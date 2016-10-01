Власники нерухомості перерахували більше 5 мільйонів податку

Як розповів начальник відділу адміністрування майнових податків Чернівецької ОДПІ Степан Германюк, упродовж цього року платники податку на нерухоме майно, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, перерахували до місцевого бюджету більше 5,0 млн. грн., що на 3,9 млн. грн., або у чотири рази більше, ніж минулого року. Власники квадратних метрів – юридичні особи наповнили місцеву казну на 4,1 млн. грн., а громадяни – 984,7 тис. грн. Про це інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

«Відповідно до діючих норм Податкового кодексу квартири у понад 60 квадратних метрів та будинки – у понад 120 оподатковуються. Натомість, оскільки фізичні особи (це стосується і підприємців, і громадян) сплачували податок на нерухомість за 2015-ий рік і за правилами 2015-го року, то для них цього року неоподатковувані площі: 120 м. кв. для квартир і 250 - для будинків. Ставка податку на житлову нерухомість складала 1 відсоток мінімальної заробітної плати (12,18 грн. за м. кв.), а для нежитлової нерухомості – 0,1 відсотка мінімальної заробітної плати (1,22 грн. за м. кв.)»,- пояснив посадовець.

Наступного року податок на нерухоме майно для чернівчан буде нараховуватись вже за мінусом 60-ти м. кв. для квартир і 120 – для будинків. Для різних типів об'єктів житлової нерухомості – 180 м. кв.

Зверніть увагу, що громадяни наступного року будуть сплачувати за 2016-ий рік, тому і ставка податку буде розрахована із мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. 1378,0 грн.

Відповіді на усі запитання щодо оподаткування майна можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222, 223.

