За незаповнення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю - штраф

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. №4.

У графі 3а "Сума нарахованого доходу" форми №1ДФ відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахований фізособі відповідно до ознаки доходу згідно з Довідником ознак доходів.

Дохід, нарахований (виплачений) самозайнятій особі, відображається з ознакою доходу "157".

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Неподання податковим агентом податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, зокрема фізичної особи-підприємця, є порушенням порядку подання інформації про фізичних осіб-платників податків, і до такого податкового агента застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 119.2 Податкового кодексу України, у розмірі 510 грн, а за повторне протягом року порушення – 1020 гривень.