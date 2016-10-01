Далекобійник намагався завести в Україну наркотичну речовину

На кордоні з Румунією прикордонники виявили наркотичну речовину рослинного походження, яку далекобійник намагався завести в Україну.

28 жовтня, в ході зовнішнього огляду вантажного автомобіль марки «Mercedes-Benz», що слідував транзитом через територію України з Туреччини до сусідньої Білорусії, відбулося спрацювання службового собаки Діна. Тварина своїми діями навила охоронців кордону на місце схову. В подальшому серед вантажу прикордонники виявили пакет із речовиною буро-зеленого кольору. За попередньою оцінкою зіллям виявилось ні, що інакше, як 23 грама марихуани.

Також, в причепі вантажівки інспекторами прикордонної служби були виявлені ознаки ймовірного перевезення незаконних мігрантів.

Тепер 53-річному громадянину Туреччини доведеться давати пояснювання відповідним правоохоронним органам відносно переміщення канабісу та можливого сприяння у переправі незаконних мігрантів.



