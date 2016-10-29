Теми Тижня ТВА субота, 29.10.2016



- На Заставнівщині виник конфлікт через непорозуміння з документами на будинок.

- У Першотравневому суді розглядали справу між ДФС та громадянином, котрий перетинав кордон на автівці з іноземною реєстрацією і має два паспорти.

- 600 000 євро виділить ЄС на транскордонні проекти між Україною та Румунією.

- Чернівчани переймали досвід експертів у створенні ефективного ОСББ.

- Субсидії за новими правилами: що для цього потрібно та куди звертатися?

- Багатодітній сім'ї вручили ключі від квартири.

- На позачерговій сесії Чернівецької міськради обранці не спромоглися ухвалити жодного рішення.

- Депутати дозволили звести багатоповерхівку в центральній частині міста, проігнорувавши думку мешканців сусідніх будинків.

- Комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики рекомендувала меру звільнити з посади керівника інспекції з благоустрою Сергія Обшанського.

- Депутати обговорювали ремонт вулиці Богдана Хмельницького.

- Як обласні обранці розподілили 82 мільйони гривень, які держава додатково виділила Буковині?

- У Чернівцях відзначили 72 річницю звільнення від нацистських загарбників.

- Потяг єднання"Труханівська січ" прибув до Чернівців.

- "Золоті оплески Буковини" - Чернівці продовжують фестивалити.