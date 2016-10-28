Теми Дня ТВА п'ятниця, 28.10.2016



- У Чернівецькій школі № 41 зафіксували харчові отруєння.

- На сесії депутати обговорювали ремонт вулиці Богдана Хмельницького.

- Представники громадських організацій та керівництво області обговорили проект держбюджету на 2017 рік та підготовку до участі у програмі "Румунія - Україна".

- На Годилівському кладовищі освятили пам’ятник героєві Леоніду Петихачному.

- У Чернівцях відзначили 72 річницю звільнення від нацистських загарбників.

- Майже 100 ящиків цигарок вилучили прикордонники відділу "Селятин".

- У Чернівцях відбувся допрем'єрний показ стрічки "Гніздо горлиці".

- Ботошанський театр імені Міхая Емінеску зібрав аншлаг на фестивалі комедії.

- На сцені Чернівецької обласної філармонії представили світову прем’єру.

- Майже 250 експонатів подільської культури привезли на Буковину.