Власник "Хортиці" про декларації: усі мільйонери з Forbes відчули себе "лохами"

Співвласник і голова наглядової ради Global Spirits (ТМ "Хортиця") Євген Черняк заявив, що "після опублікування електронних декларацій українських чиновників всі учасники списку Forbes відчули себе лохами".
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Як багаторічний учасник списку Forbes, офіційно заявляю: після опублікування електронних декларацій українських чиновників всі учасники списку відчули себе лохами", - написав Черняк.
Власник "Хортиці" також запропонував журналістам зробити новий рейтинг, що складається з тих чиновників, які максимально збагатилися після майдану.
"З цієї хвилини прошу вважати мене жебраком. У мене немає мільйонів готівкою, немає вертольотів, немає колекції годинників, і навіть, здивуєтеся, немає власної церкви, внесеної до декларації одним з депутатів. Тема декларацій закрита. Залишилося сплатити з задекларованого податки", - написав він.