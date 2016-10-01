Власник "Хортиці" про декларації: усі мільйонери з Forbes відчули себе "лохами"

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

На Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

12:32
28 жовтня

Стець і його дружина дали в борг долари і євро

12:19
28 жовтня

Пані Фреймут встигла побувати і на сесії міськради

11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан НЕ бідна, як церковна миша. ОНОВЛЕНО

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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Власник "Хортиці" про декларації: усі мільйонери з Forbes відчули себе "лохами"

Сьогодні, 09:27 / Коментарів: 0
Власник "Хортиці" про декларації: усі мільйонери з Forbes відчули себе "лохами"Співвласник і голова наглядової ради Global Spirits (ТМ "Хортиця") Євген Черняк заявив, що "після опублікування електронних декларацій українських чиновників всі учасники списку Forbes відчули себе лохами".
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Як багаторічний учасник списку Forbes, офіційно заявляю: після опублікування електронних декларацій українських чиновників всі учасники списку відчули себе лохами", - написав Черняк.
Власник "Хортиці" також запропонував журналістам зробити новий рейтинг, що складається з тих чиновників, які максимально збагатилися після майдану.
"З цієї хвилини прошу вважати мене жебраком. У мене немає мільйонів готівкою, немає вертольотів, немає колекції годинників, і навіть, здивуєтеся, немає власної церкви, внесеної до декларації одним з депутатів. Тема декларацій закрита. Залишилося сплатити з задекларованого податки", - написав він.
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