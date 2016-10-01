Власник "Хортиці" про декларації: усі мільйонери з Forbes відчули себе "лохами"

Співвласник і голова наглядової ради Global Spirits (ТМ "Хортиця") Євген Черняк заявив, що "після опублікування електронних декларацій українських чиновників всі учасники списку Forbes відчули себе лохами".Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.Як багаторічний учасник списку Forbes, офіційно заявляю: після опублікування електронних декларацій українських чиновників всі учасники списку відчули себе лохами", - написав Черняк.Власник "Хортиці" також запропонував журналістам зробити новий рейтинг, що складається з тих чиновників, які максимально збагатилися після майдану."З цієї хвилини прошу вважати мене жебраком. У мене немає мільйонів готівкою, немає вертольотів, немає колекції годинників, і навіть, здивуєтеся, немає власної церкви, внесеної до декларації одним з депутатів. Тема декларацій закрита. Залишилося сплатити з задекларованого податки", - написав він.