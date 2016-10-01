Тимошенко живе на 30 сотках, чоловік має фірму "Леді Ю" і авто 1983 року

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Новини
18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

На Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

12:32
28 жовтня

Стець і його дружина дали в борг долари і євро

12:19
28 жовтня

Пані Фреймут встигла побувати і на сесії міськради

11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан НЕ бідна, як церковна миша. ОНОВЛЕНО

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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Партнери

Тимошенко живе на 30 сотках, чоловік має фірму "Леді Ю" і авто 1983 року

Сьогодні, 09:19 / Коментарів: 0
Тимошенко живе на 30 сотках, чоловік має фірму "Леді Ю" і авто 1983 року
Народний депутат, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко має 485 971 грн на банківському рахунку та 318 тисяч гривень готівки.
Згідно з електронною декларацією за 2015 рік, у її чоловіка Олександра Тимошенка – 2 989 650 грн на рахунку в банку, а також 163 тисячі євро, 270 тисяч доларів та 360 тисяч гривень готівки.
Доходи Тимошенко складалися з зарплати у Верховній Раді (75 616 грн) та коштів на виконання депутатських повноважень (80 559 грн).
Чоловік Тимошенко отримав іноземний дохід: 2 390 942 грн від Diafox Consulting Limited, 119 875 грн від Britico Product s.r.o, 693 183 грн від Toulouse Net LP, а також страхові виплати в СК "Арсенал страхування" в сумі 66 337 грн.
На придбання товарів (робіт, послуг) нардеп минулого року витратила 162 500 грн.
Тимошенко орендує будинок площею 588 кв.м. в Козині Обухівського району Київської області.
Вона також має "інше право користування" на "земельну ділянку під об'єктом оренди" в Козині площею 1500 кв.м., а також на "земельну ділянку біля об'єкту оренди" площею 1862 кв.м.
Власником будинку і землі є Шарапова Тетяна Валеріївна, двоюрідна сестра Тимошенко.
У декларації Тимошенко також вказана квартира в Дніпрі площею 59,4 кв.м. з припискою "Помилково не скасована реєстрація. Квартира не належить Тимошенко Юлії Володимирівні".
Тимошенко задекларувала ювелірні вироби: сережки з перлинами та дрібним коштовним камінням Mikimoto, сережки з перлинами та дрібним коштовним камінням Chanel, кільце з дрібним коштовним камінням Dinh Van, сережки з перлинами та дрібним коштовним камінням Cartier, підвіска з коштовним камінням Chopard, 2 одиниці намиста з перлинами, кільце з перлинами та дрібним коштовним камінням, набір із сережок та кільця з коштовним камінням.
Чоловікові Тимошенко Олександру належать чоловічі наручні годинники Corum та Vacheron Constantin.
Йому також належать автомобілі Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 року випуску (коштував 1 248 000 грн) та ГАЗ 14 1983 року випуску, який став його власністю у 2014 році й коштував 79 700 грн.
Олександр Тимошенко є кінцевим бенефіціарним власником 9 компаній в Україні.
З них він є 100% власником лише компанії "Леді Ю". В "Агросоюз фенікс" та "Фармасепт" він володіє 51%, в "Проект А" 50%, "Євразійський торговий дім" – 33,3%, "Геофорс", "Радекс-Трипілля" та "Радекс груп" – по 25%, "Деосепт" – 15%.
Українська правда
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