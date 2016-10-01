Порошенко показав свої статки за годину до "дедлайну"

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

На Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

12:32
28 жовтня

Стець і його дружина дали в борг долари і євро

12:19
28 жовтня

Пані Фреймут встигла побувати і на сесії міськради

11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан НЕ бідна, як церковна миша. ОНОВЛЕНО

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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Партнери

Порошенко показав свої статки за годину до "дедлайну"

Сьогодні, 09:14 / Коментарів: 0
Порошенко показав свої статки за годину до "дедлайну"
Президент Петро Порошенко задекларував права власності у понад 100 компаній в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, в Угорщині, Литві і КНР, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату у сумі 121 054 грн, процентів у сумі 12 375 404 та інвестиційні прибутки у сумі 49 665 361 грн.
Відповідні дані містяться у електронній декларації глави держави за 2015 рік, яка з'явилася на сервері НАЗК після 22:00 в останній день подачі декларацій.
За даними декларації, зокрема, інвестиційний прибуток при погашенні ОВГЗ становив 984 834 грн, курсовая різниця при погашенні ОВГЗ від їх вартості - 45 938 404, курсова різниця при інвестиційному прибутку при погашенні ОВГЗ - 2 742 123 грн.
Готівкові кошти Порошенка (як і інші згадані кошти) у сумі 60 тис. доларів та 900 тис. грн утримуються у ПАТ "МІБ", де він є власником 9000 акцій, номінальна вартість яких становить 13,518 млн грн.Внески до кредитних спілок та інших небанківських фінустанов становлять 8,19 млн грн.На банківських рахунках Порошенка зберігається 540 478 грн, 26 324 870 доларів, 14372 євро.
Також президент задекларував 3,85 млн доларів та 1,111 млн грн у якості коштів, позичених третім особам.
Корпоративні права, вказані у декларації - 93,93% у ТОВ "Фірма "Экран" (Україна). Окрім цього Порошенко є власником акцій у ПАТ"ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ", ПАТ "АКЦІОНЕРНІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та Prime Asset Partners Limited.
Президент задекларував колекцію картин українських та російських майстрів 19-20 століття у кількості 65 одиниць, колекцію картин старих майстрів в кількості 15 одиниць, колекцію картин сучасних художників імпресіоністів та сюрреалістів (4 одиниці), колекцію скульптур 19-20-го сторіччя в кількості 6 одиниць, скульптуру "Хлопчик рибалка" Гуглієльмо Пугі.
Також у декларації вказано меблі, гарнітури, люстри, техніка, годинники, рояль Schimmel, килими. Порошенко задекларував 3 наручні годинники Hublot, 1 Patek Phillip, та 2 - Breguet. У декларації також вказано ювелірні вироби та прикраси - браслети, каблучки, сережки, кулони, намисто, чоловічі запонки, тримач для галстука. Також Порошенку належить 2 норкових шуби, кожушок з соболя, шкіряне пальто, жіноча шкіряна сумка рожевого кольору Fendi та чорні шкіряні жіночі сумки Dior та Chanel.
Дружина президента має на банківських рахунках 71 146 грн та 8943 євро, заробітна плата за місцем роботи у ТОВ "Інтерстарч Україна" становила 11 178 грн, у ТОВ "Торговий Дім "Інтерстарч Україна" - 10809 грн, у Благодійній Організації "Благодійний Фонд Петра Порошенка" - 66 785 грн.
У декларації також вказано право власності на житловий будинок на 1331,70 кв.м. та 3 земельні ділянки у Козині (33196, 1200 та 7511 кв.м.), три земельні ділянки у Києві (1000, 6315 та 5169 кв.м), 2 квартири у Києві (134,06 та 82,15 кв.м.), квартира у Вінниці (68,2 кв.м), нежитлове приміщення в Одесі (35,3 кв.м), комплекс "база відпочинку Лебідь" у м.Лиман (Одещина) - в іпотеці (власниця - Лідія Москаленко), які належать Петру Порошенку.
У власності дружини - земельна ділянка на 1900 кв.м. та дачний будинок на 344 кв.м. у н.п. Петропавлівське під Києвом, та гараж у Києві.
Порошенко задекларував Mercedes-benz 2010 р.в, BMW та Range Rover 2011 р.в., Jaguar 2008 р.в., та катер Bayliner 2005 р.в.
У своєму Facebook Порошенко зазначив: "Усе коштовне рухоме і нерухоме майно: житло, земельні ділянки, авто, картини, жіночі прикраси – було куплено (не в оренді) до президентства. Більше того, здебільшого майно було набуто в той час, коли я не був на державній службі".
"Щодо компаній, усі вони створені в той час, коли я займався бізнесом. У 2014 була створена лише одна нова компанія, якою я володію напряму, – для продажу Roshen. Я принципово зберігаю кошти у банках – 27 мільйонів доларів, з кожного цента яких сплачено податки до бюджету України. Все це відображено у моїй декларації за 2015 рік. Хоча й маю деякі готівкові кошти: 800 тисяч гривень і 60 тисяч доларів. Вважаю, що політики повинні демонструвати приклад і довіряти банківській системі", - заявив Порошенко.
"Як на мене, мета електронного декларування не тільки і не стільки показати, хто чим володіє, а продемонструвати відношення видатків до задекларованих доходів. За останні 10 років у моїх деклараціях задекларовано доходи на суму понад 820 мільйонів гривень (за різним співвідношенням гривні до долара протягом всього часу)", - зазначив президент.
Також Порошенко зауважив, що на благодійність та підтримку армії у 2014-2016 роках ним та підприємствами, де він виступає кінцевим бенефіціаром, перераховано близько 400 мільйонів гривень.
Нагадаємо, Петро Порошенко є інвестором Фонду Prime Assets Capital. Фонд і компанії, які належать Фонду, займаються інвестиційною діяльністю в низці країн, зокрема в Іспанії, Угорщині, Литві.
Як відомо, у декларації глави держави за 2015 рік не було вказано майно за кордоном. Навесні 2016 року президент був в Іспанії з приватним візитом. За інформацією УП, отриманою з достовірних джерел, в Іспанії у президента є вілла у місті Марбелья, яка була куплена ним ще до президентства.
Українська правда
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