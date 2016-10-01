Китайські бізнесмени не розуміють, чому не розстрілюють українських чиновників-корупціонерів

Потенційних інвесторів з Китайської Народної Республіки в Україні бентежать війна, молодість чиновників і корупція. Спосіб боротьби з нею китайці пропонують свій власний — розстріл. І стверджують, що без подібних перешкод потенціал співпраці наших країн просто величезний — в першу чергу, у будівельній, енергетичній і аграрній галузях. Про це заявив віце-президент Аньхойської зовнішньоекономічної будівельної корпорації Чжан Чжунхуа.За його словами, незважаючи на крайню зацікавленість в реалізації спільних проектів, китайців в нашій країні, крім, звичайно, війни, багато бентежить.«Чому у вас такі молоді міністри, чому вони так часто змінюються? Китайці не розуміють, чому корупційних чиновників не стріляють, як у нас », — перерахував питання свого народу до української системи влади Чжан Чжунхуа.Він також особливо підкреслив, що багато років працює на території СНД і вважає, що Україна має дуже сильну інвестиційну привабливість.«В першу чергу, для нашої компанії (це одна з великих будівельних компаній Китаю) — це реалізація інфраструктурних проектів. Я останні дні трохи їздив по Україні, але, насправді, зауважив, що у вас дуже потребують реконструкції автомобільні дороги та залізничні колії », — заявив віце-президент Аньхойської зовнішньоекономічної будівельної корпорації.Одним з можливих проектів в цій галузі він вважає створення високошвидкісних поїздів, як в Китаї. Наприклад, на маршрутах південного напрямку.«Якби у вас, як у нас, був високошвидкісний потяг, щоб прямо з Миколаєва на цьому поїзді за одну годину можна було б доїхати до Києва, це було б здорово. Я мрію, що якщо у вас є така можливість і бажання, то китайські компанії, не тільки ми, готові посприяти », — заявив Чжан Чжунхуа.Другий напрямок можливої співпраці — це, за його словами, модернізація енергетичного сектора — будівництво ГЕС, модернізація ТЕС, будівництво нових станцій альтернативних джерел енергії.«Наскільки я знаю, ви зараз активно розвиваєте зелену енергетику — вітрові та сонячні електростанції. І в Китаї такі технології вже повністю зрілі, і ціна досить економічна. Так що я вважаю, що і в цьому напрямку у нас досить великі перспективи співпраці », — переконаний віце-президент китайської будівельної корпорації.Третій пріоритетний напрямок можливої співпраці — це, на його думку, аграрна галузь.«Ви знаєте, що в Китаї зараз дефіцит якісних продуктів, зерна, а Україна є сховищем зерна в Європі. І зараз між Китаєм і Україною розвивається торгівля зерном, але, з огляду на взаємовигідні інтереси, може, краще прямо будувати заводи переробки зерна на території України? Тому що, по-перше, тут дуже близько сировину, по-друге, дуже кваліфіковані кадри і тут дешева робоча сила », — заявив Чжан Чжунхуа.