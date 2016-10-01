Балканські «зелені чоловічки»: Як в Чорногорії був зірваний «український сценарій» спецслужб РФ

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28 жовтня

Оксана Продан НЕ бідна, як церковна миша. ОНОВЛЕНО

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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Балканські «зелені чоловічки»: Як в Чорногорії був зірваний «український сценарій» спецслужб РФ

Сьогодні, 20:42 / Коментарів: 0
Балканські «зелені чоловічки»: Як в Чорногорії був зірваний «український сценарій» спецслужб РФ
Чи хотіла Росія влаштувати в Чорногорії "кривавий майдан", щоб перешкодити її вступу в нато? І чи загрожують Балканам нові таємні операції з метою дестабілізації? Про це сперечаються політики та експерти в регіоні на тлі розслідування спроби "терористичної атаки" в Чорногорії, Яку, як передбачається, готували до виборів 16 жовтня спецгрупи, які мали покровителів в Сербії і Росії. Так пише журналіст Юлія Петровська, передають Патріоти України і цитують статтю з сайту Нескучные новости:

"Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев, уверены в Черногории, приезжал на днях в Белград, чтобы закрыть "российское досье" и не допустить масштабного скандала.

Подробности плана по захвату госучреждений Черногории прокурор Миливое Катнич сообщил еще неделю назад, однако, зная об острой политической борьбе в Черногории, многие продолжали воспринимать информацию о готовившейся "террористической атаке" с некоторым скептицизмом. Особое внимание к этому делу привлекла "история с высылкой" из Сербии нескольких российских граждан, о которой сообщили сербские медиа во время визита Николая Патрушева в Белград.



Согласно официальной версии, глава Совбеза обсуждал с руководством Сербии возможность подписания в 2017 году некоего меморандума в области безопасности, не имеющего обязывающей юридической силы. Однако многие наблюдатели посчитали это "маскировкой" на фоне обострения ситуации в регионе и политических заявлений о причастности России к попыткам дестабилизации в Черногории.

"Только наивные могут считать, что Патрушев приезжал обсуждать какой-то меморандум о взаимопонимании. Понятно, что он приехал из-за ситуации на Балканах и "черногорского дела". Общественность никогда не узнает о подробностях переговоров, но показательно, что он приехал в Белград через два дня после заявлений премьер-министра Сербии Александра Вучича, который косвенно указал пальцем на Россию в контексте попытки организации терактов в Черногории", – считает белградский военный аналитик Александр Радич.

Перед визитом Патрушева Вучич рассказал журналистам о выявлении на территории Сербии групп, готовивших "нелегальные действия" в отношении Черногории, и задержании некоторых граждан. Эти люди, по его словам, вели плотную слежку за черногорским премьером Мило Джукановичем и передавали информацию другим лицам. У них было изъято 125 тысяч евро, униформа и другие предметы.

"Во всем этом деле есть иностранный элемент", – сказал Вучич, подчеркнув, что сербское государство не имеет никакого отношения к действиям против Черногории.

Во время визита Патрушева Вучич не стал полностью опровергать сообщения о выдворении из страны российских граждан, но отказался обсуждать ситуацию, сославшись на закон, который не позволяет ему "говорить о таких делах", и указав на "сложность положения" Сербии.

Позднее российский МИД опроверг сообщение о высылке российских граждан, грубо исказив при этом комментарий сербского премьера по этому вопросу. По версии российского МИДа, Вучич якобы назвал сообщения "полной дезинформацией". Расследование попытки силового захвата госучреждений и дестабилизации в Черногории, а также высказываемые на Балканах мнения о причастности России к подобному сценарию в Москве официально не комментируют.

По данным следствия, пять вооруженных групп численностью 60 человек, переодетые в форму черногорской полиции, после выборов, то есть вечером 16 октября, намеревались захватить здание парламента, перед которым собирался провести свой митинг радикальный "Демократический фронт", получивший открытую политическую поддержку из России. Предполагалось открыть стрельбу по митингующим, чтобы спровоцировать столкновения и штурм парламента. Планировался и арест руководителей республики, включая премьера Джукановича. Черногорский спецназ при этом должен был быть блокирован на его базе, полагает следствие.



Одну из этих групп численностью 20 человек (все они граждане Сербии) удалось задержать на территории Черногории в ночь накануне выборов, о чем официально власти сообщили в день голосования. Группу возглавлял бывший командир сербской жандармерии Братислав Дикич, отправленный несколько лет назад в отставку на фоне сообщений средств информации о подозрениях в создании преступного сообщества по организации рэкета и убийств. Члены остальных групп по-прежнему в розыске. Не ясно, находятся ли они в Черногории или за ее пределами.

Президент Черногории Филип Вуянович полагает, что реализация подобного сценария привела бы к самой большой трагедии в современной истории Черногории, которую хотели превратить "в территорию, где царит хаос и анархия".

Исполнительный директор черногорского аналитического центра CEDEM Ненад Копривицаговорит в интервью Радио Свобода, что вопрос о готовившемся нападении в Черногории и его последствия имеют значение для всего региона:

– Все подозреваемые по этому делу должны быть привлечены к ответственности за тяжкое преступление против безопасности государства. Положительным фактором является тесное сотрудничество между государственными органами Сербии и Черногории, которое позволило предотвратить реализацию этого плана. Трудно сейчас утверждать, связана ли Россия как государство с этим делом или речь идет о каких-то других субъектах, однако заявления премьера Сербии Вучича и в целом последние события позволяют говорить о соучастии некоторых лиц из России в упомянутом деле. Кроме того, очевидна роль России в финансировании антизападной оппозиции в Черногории, то есть "Демократического фронта", и ее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, – считает Ненад Копривица.

В Москве в последние месяцы не скрывали заинтересованность в усилении позиций противников нынешнего черногорского режима, о чем свидетельствуют многочисленные заявления российского МИДа и партии "Единая Россия", а также пропаганда в СМИ, направленная на дискредитацию как Джукановича, так и избирательного процесса. Не брезговали даже примитивными фейками. Например, ТАСС 15 октября сообщил о возможной фальсификации выборов в Черногории, процитировав несуществующее новостное агентство.

О настойчивых попытках России повлиять на исход выборов в Черногории, чтобы затормозить ее завершающуюся в 2017 году интеграцию в НАТО, говорит и другой собеседник Радио Свобода – колумнист черногорского портала "Аналитика" Слободан Йованович.



– Если говорить о готовившемся нападении, то ясно, что такая операция может быть осуществлена, только если есть поддержка или, по крайней мере, советники в политических структурах. Если происходит свержение власти, то кто-то ведь должен ее наследовать.
Черногорские оппозиционные партии очень близки к "Единой России" и российским представителям, регулярно приезжают в Москву, подписывают совместные документы. Избирательная кампания оппозиции была очень хорошо организована. Причем не только "Демфронта", но и такой небольшой партии, как "Демократы". Нет сомнения, что Россия финансировала оппозицию. К слову, в последнее время Черногория была буквально наводнена долларами, хотя официальная валюта здесь евро, и в таком количестве долларов здесь обычно не бывает.

Политика России по поддержке оппозиции, очевидно, продолжится, и она и дальше будет пытаться дестабилизировать Черногорию через своих доверенных лиц. Оппозиция же попытается устроить уличные протесты и подвернуть обструкции работу парламента и нового правительства, которое, вполне возможно, не продержится до конца мандата.

– Насколько стабильна сейчас ситуация в Черногории и с точки зрения безопасности, и в политическом плане?

– Ситуацию нельзя назвать стабильной. Не все участники террористических групп задержаны, не ясно, находятся ли они в Черногории или за пределами страны. Так что многое будет зависеть от расследования и дальнейшего развития событий. Стоит добавить, что на Балканах по-прежнему сильно националистическое течение, и напряженность провоцируется не только в Черногории, но и в Хорватии, и в Боснии, – говорит в беседе с Радио Свобода Слободан Йованович.

Елена Милич, возглавляющая Центр евроатлантических исследований в Белграде, полагает что нынешняя ситуация в структурах безопасности на Балканах может привести к новым операциям по дестабилизации обстановки.

Показательно, что сразу после этого приехал Патрушев. После его визита в 2013 году началось очень серьезное давление на Сербию в вопросах усиления сотрудничества в сфере обороны и безопасности

– Следует иметь в виду, что в Сербии нет демократического контроля над вооруженными силами. Они в значительной степени находятся под контролем тех, кто в период конфликтов 1990-х годов совершал военные преступления, а также националистов и антизападно настроенных сил. Боюсь, что они постепенно устанавливают контроль и над какими-то сегментами внутренней и внешней политики Сербии. На мой взгляд, такие люди могут быть завербованы в интересах каких-то групп или государств. Поэтому все последние события следует рассматривать в этом контексте.

Если иметь в виду, каким образом Россия посылала в Крым "зеленых человечков" и то, как агрессивно писали некоторые СМИ о черногорском правительстве, меня не удивляют сообщения о том, что специальные группы были направлены в Черногорию, чтобы установить там режим, который был бы против евроатлантической интеграции. Показательно, что сразу после этого приехал Патрушев. После его визита в 2013 году началось очень серьезное давление на Сербию в вопросах усиления сотрудничества в сфере обороны и безопасности, произошла активизация российской пропаганды и попыток усиления российского влияния. Вполне вероятно, что сейчас он приезжал, чтобы оказать давление на Сербию, чтобы она прикрыла дело, связанное с выдворением российских граждан.

– Вы упомянули "крымский сценарий". Вы полагаете, что Россия могла бы предпринять на Балканах и какую-то военную операцию?

– Российские самолеты не смогут прилететь через страны НАТО – Болгарию и Румынию, но есть вероятность того, что для операций по дестабилизации на Балканах могут быть привлечены местные граждане, в том числе люди из плохо контролируемых сегментов системы, готовые участвовать в незаконных и насильственных действиях. Евросоюз отказывается признать, насколько сегодня опасно российское влияние, которое препятствует реформам в регионе. Запад отказывается обсуждать вопрос о состоянии системы безопасности в регионе, уделяя основное внимание вопросам коррупции и положения в СМИ и отказываясь понимать, что все это является следствием отсутствия верховенства закона и нарушения концепции разделения властей, – говорит Елена Милич.

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