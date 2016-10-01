Я більше не можу цього читати. Їх декларації є колективний плювок в Україну. У людей, які віддають свої життя в АТО, які збирають гроші на фронт, працюють волонтерами, живуть в бідності. Їх декларації не викликають нічого, крім ненависті. Ні, не класової — людської. Тому що зрузомило, що вкрали — не заробили. І ми ж також розуміємо, що задекларували по мінімуму, не все. Злодії, бариги, негідники. Джордж Вашингтон, коли за свою країну боровся, віддав все, що мав.Купував солдатам на ці гроши їжу, одяг. А у нас жебраки жебраків годують, одягають, гинуть за свою батьківщину. А ці… Немає слів. Всю свою розкіш ці люди повинні негайно віддати солдатам, вдовам, дітям і біженцям. І на колінах перед ними стояти.