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Новини
18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

На Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

12:32
28 жовтня

Стець і його дружина дали в борг долари і євро

12:19
28 жовтня

Пані Фреймут встигла побувати і на сесії міськради

11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан НЕ бідна, як церковна миша. ОНОВЛЕНО

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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«Золоті оплески Буковини» нового формату. Враження. День сьомий. Ляльки як люди і актори – як ляльки.

Сьогодні, 14:32 / Коментарів: 0
«Золоті оплески Буковини» нового формату. Враження. День сьомий. Ляльки як люди і актори – як ляльки. Цього дня фестивалили Закарпатський театр ляльок «Бавка», а увечері – Тернопільський драмтеатр.
Закарпатський обласний академічний театр ляльок «Бавка» привіз виставу «Недотепа із Вертепа»за твором Дмитра Кешелі. Постановка та музичне оформлення – режисер, з. а. України Олександр Куцик, художник-постановник – Ярослав Данилів. Актори Наталія Орєшнікова та Микола Карпенко майстерно розвивали дію, в їхніх руках оживали ляльки і ставали продовженням людини.

Письменника Д Кешелю називають закарпатський Маркес. Його текстам притаманний глибокий зміст народної філософії, влучний і дотепний гумор, а також історичний підтекст.
«Недотепа із Вертепа»- це розповідь про допитливого хлопчика Митрика із старовинного закарпатського села Вертеп. Він намагається дізнатися, чи справді людина походить від мавпи, як це йому стверджує вчитель Фійса. Герої вистави - бабця Фіскарошка, Циганка, інспектор Годя, дід Соломон розповідають кожен свою версію походження людини.
Вистава складається з новел, картин-спогадів дитинства (Пасха, Цигане, Голоса природи, Школа, іспит, Весілля, Різдво) і в них - традиційний сільський закарпатський прагматизм химерно і в той же час природно переплітається з космічним релігійно-філософським світосприйняттям. У вистав вдало дібрані народні мелодії, які підкреслюють гуцульські реалії.
Щоправда, адресована вистава школярам старшого віку, а у фестивальній залі зібралася здебільшого малеча.
Увечері Тернопільський театр репрезентував виставу «Тітка Чарлі» англійського драматурга Брендона Томаса, написану ще в 19 столітті і дуже популярну як у Англії, так і в інших країнах. За сюжетом двоє молодих людей Джек Чесней і Чарлі Вайкем через свою бідність не можуть одружитися зі своїми коханими дівчатами Кітті та Енні. У Чарлі у Бразилії є багата тітонька Донна Люція д’Альвадорес, яка має ось-ось приїхати. А поки її не було, приятель хлопців лорд Френкерт Баберлей (Бабс) переодягається у цю тітку і допомагає закоханим. Що стається, коли зявляється справжня тітка? Звичайно, хеппі енд, комедія ж бо.
Режисер - заслужений діяч мистецтв України Вячеслав Жила створив веселу комедію ситуацій з яскравими костюмами і насиченою деталями сценографією. Проте дійство видалося трохи нудним, статичним, особливо в першій дії, коли актори перегравали, їм бракувало щирості. І ще надмірно домінувала відома всім версія старого радянського фільму з блискучим О. Калягіним у головній ролі. На сцені ж майже усі персонажі надмірно вдавали і перегравали, ніби переконуючи нас в тому, що грають фарс. Глядачі, щоправда, сміялися і плескали регулярно.
У другій частині події розгорталися більш жваво й цікаво, чому посприяв, на моє переконання, чудовий актор з.а. України Олександр Папуша, який неординарно зіграв переодягнену тітоньку, майстерно додавши до ролі власні несподівані барви.
Фахівці дорікнули режисерові за надмірну комерціалізацію вистави. Вона, звичайно, знайде свого глядача. Проте при цьому не завадило би цього глядача поважати і не годувати його спрощеним примітивним творчим продуктом.
А загалом тернопільський театр має великий творчий потенціал, що останніми роками чомусь не використовується на повну.

Тетяна Кратко
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