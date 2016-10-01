Про жадібних українських нардепів

У мережі викликав бурхливу реакцію гнівних пост екс-нардепа, президента благодійного фонду "Рух Молоді" Володимира Полочанінова на адресу депутатів Верховної ради, які задекларували шалені суми грошей і дорогу нерухомість.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Сотни миллионов долларов США наличными, коллекции часов на миллионы долларов, винные погреба с бутылками по цене однокомнатной квартиры, картины - достояние мирового искусства, которым место в национальных музеях, монеты, скульптуры, десятки домов с площадями дворцов, квартиры размером больше резиденций глав государств у которых мы клянчим деньги, десятки супер дорогих автомобилей...
В стране - где нет нормальной детской больницы, нет европейского уровня школы, нет ни одного человеческого университетского кампуса.
В стране - где чемпионат по футболу можно сыграть за два тура, а по хоккею особо и играть нормально негде.
В стране с убогими библиотеками и разграбленными музеями.
В стране - где воины АТО и пенсионеры должны платить военный сбор и где прожиточный минимум находится сильно ниже уровня бедности по всем индикаторам ООН.
В стране - где никто не изобрёл айфон, никто не создал Майкрософт, никто не производит мерседес, где нет самого высокого здания в мире или самой современной трассы формулы один.
В стране - где лучшие спортсмены в мире могут быть только среди инвалидов потому, что каждый день борются за жизнь как за медали на олимпиаде.
В стране - где за 25 лет не сняли не один мировой шедевр, не написали бестселлер, не создали робота, уникальный материал или лекарство.
В стране , где 90% молодёжи мечтает эмигрировать, а стариков нормально поесть.
В стране - где волонтёры за последние деньги и добровольцы рискуя жизнью сохранили независимость.
В этой стране такие богаты и такие бесполезные люди ? во власти !
Кто вы, твари ?! Вы надеетесь жить вечно ?! Вам три бутылки вина или одни часы кажутся важнее школьного стадиона или жизни онкобольного ребёнка ?
Вам картины важнее голодных и все ещё оборванных солдат на передке ?!
У вас на мелкие расходы дома в тумбочке пенсия работяги за 200 лет ?
Так вы заботитесь о своём народе который позволил вам дебилам, подонкам и неучам все это иметь ?!
Я не знаю такой веры, которая вас могла бы спасти от гнева людского и Божьего.
Вы на столько ничтожны, что вас даже трудно ненавидеть, вас презирают все нормальные люди , которые все ещё есть в Украине, и мне искренне жалко ваших детей и внуков." - пише Володимир.Джерело
Поки чиновники в США гарують щодня з ранку до ночі, платять податки з яких їх уряд допомагає таким бідним країнам , як Україна, чиновники тої країни запасаються мільйонами під матрасом
Мені подобаються наші урядовці ,чиновники, депутати. Американські урядовці та чиновники ще просто не читали українських декларацій. Як дізнаються - можуть влаштувати Вашингтонський Майдан.
Їм не снилось, що поки вони гарують щодня з ранку до ночі, платять податки з яких їх уряд допомагає таким бідним країнам , як Україна, чиновники тої країни запасаються мільйонами під матрасом.
Для загального розуміння ньюансів. Віце-президент Байден працював місцевим депутатом багато років , рано овдовів , залишився з двома дітьми на руках. Щодня добирався з сусіднього штату Делавер, де жила його родина на роботу -потягом.
Коли захворів його покійний вже син, то Обами йому гроші позичали, щоб допомогти родині справитись з витратами.