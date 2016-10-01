Про жадібних українських нардепів

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

На Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

12:32
28 жовтня

Стець і його дружина дали в борг долари і євро

12:19
28 жовтня

Пані Фреймут встигла побувати і на сесії міськради

11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан бідна, як церковна миша

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Як Друцул з Кіцманя європейців експлуатує на своїх став ...Кіцманське хрунівствоМикола Федорук трохи має доларів і євроПочалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депу ...Максим Бурбак – не бідний батракОксана Продан бідна, як церковна мишаОлександр Фищук не курив бамбук, а будував хати собіПереміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівец ...Пуршага вимагає негайно звільнити ОбшанськогоУ Чернівцях збиратимуть кошти на лікування учня гімназ ...27 жовтня о 10:00Переведення держслужбовця на нижчу посадуОльга Фреймут знову в ЧернівцяхІван Рибак радіє – Кабмін дав гроші на його округВдова "Мотороли" виробила собі і доньці українські до ...
Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Жовтень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

Про жадібних українських нардепів

Сьогодні, 19:02 / Коментарів: 0
Про жадібних українських нардепівУ мережі викликав бурхливу реакцію гнівних пост екс-нардепа, президента благодійного фонду "Рух Молоді" Володимира Полочанінова на адресу депутатів Верховної ради, які задекларували шалені суми грошей і дорогу нерухомість.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сотни миллионов долларов США наличными, коллекции часов на миллионы долларов, винные погреба с бутылками по цене однокомнатной квартиры, картины - достояние мирового искусства, которым место в национальных музеях, монеты, скульптуры, десятки домов с площадями дворцов, квартиры размером больше резиденций глав государств у которых мы клянчим деньги, десятки супер дорогих автомобилей...
В стране - где нет нормальной детской больницы, нет европейского уровня школы, нет ни одного человеческого университетского кампуса.
В стране - где чемпионат по футболу можно сыграть за два тура, а по хоккею особо и играть нормально негде.
В стране с убогими библиотеками и разграбленными музеями.
В стране - где воины АТО и пенсионеры должны платить военный сбор и где прожиточный минимум находится сильно ниже уровня бедности по всем индикаторам ООН.
В стране - где никто не изобрёл айфон, никто не создал Майкрософт, никто не производит мерседес, где нет самого высокого здания в мире или самой современной трассы формулы один.
В стране - где лучшие спортсмены в мире могут быть только среди инвалидов потому, что каждый день борются за жизнь как за медали на олимпиаде.
В стране - где за 25 лет не сняли не один мировой шедевр, не написали бестселлер, не создали робота, уникальный материал или лекарство.
В стране , где 90% молодёжи мечтает эмигрировать, а стариков нормально поесть.
В стране - где волонтёры за последние деньги и добровольцы рискуя жизнью сохранили независимость.
В этой стране такие богаты и такие бесполезные люди ? во власти !
Кто вы, твари ?! Вы надеетесь жить вечно ?! Вам три бутылки вина или одни часы кажутся важнее школьного стадиона или жизни онкобольного ребёнка ?
Вам картины важнее голодных и все ещё оборванных солдат на передке ?!
У вас на мелкие расходы дома в тумбочке пенсия работяги за 200 лет ?
Так вы заботитесь о своём народе который позволил вам дебилам, подонкам и неучам все это иметь ?!
Я не знаю такой веры, которая вас могла бы спасти от гнева людского и Божьего.
Вы на столько ничтожны, что вас даже трудно ненавидеть, вас презирают все нормальные люди , которые все ещё есть в Украине, и мне искренне жалко ваших детей и внуков." - пише Володимир.

Джерело

Поки чиновники в США гарують щодня з ранку до ночі, платять податки з яких їх уряд допомагає таким бідним країнам , як Україна, чиновники тої країни запасаються мільйонами під матрасом
Мені подобаються наші урядовці ,чиновники, депутати. Американські урядовці та чиновники ще просто не читали українських декларацій. Як дізнаються - можуть влаштувати Вашингтонський Майдан.

Їм не снилось, що поки вони гарують щодня з ранку до ночі, платять податки з яких їх уряд допомагає таким бідним країнам , як Україна, чиновники тої країни запасаються мільйонами під матрасом.

Для загального розуміння ньюансів. Віце-президент Байден працював місцевим депутатом багато років , рано овдовів , залишився з двома дітьми на руках. Щодня добирався з сусіднього штату Делавер, де жила його родина на роботу -потягом.


Коли захворів його покійний вже син, то Обами йому гроші позичали, щоб допомогти родині справитись з витратами.
СХОЖІ НОВИНИ:
Когда пришли захватывать Донбасс, я ничего не сказал, ведь я был на Книжков ..."Імперія Пу" - Михайло Єфремов (відео)Ціни в Криму. Чергові одкровення кримчанЕсть ли жизнь в ЛНР?Слово редактора. Русский взгляд из революционного Киева
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"