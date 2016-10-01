У кримінальних колах і в поліції прогнозують вал пограбувань чиновників, які вказали занадто "жирне" майноУ кримінальному світі з цікавістю читають Е-декларації чиновниківЕ-декларації чиновників притягли на цей портал сотні тисяч допитливих відвідувачів, а в соціальних мережах та ЗМІ обговорюються подробиці майнового стану можновладців - скільки вони вказали готівки, коштовностей, картин, годинників та інших ценнних речей.Однак разом з журналістами, блогерами та співробітниками антикорупційних відомств декларації чиновників уважно вивчають і представники криміналу.- Є думка, що пора вже їх розкуркулювати, - говорить відомий в Одесі авторитет Володимир К. - Багатьох і раніше знали, що люди не бідні. Але є і несподівані відкриття. Цінна інформація - вказівка конкретних назв картин або антикваріату. Для тих, хто працює під конкретне замовлення це дуже зручно.З першого погляду Володимира К. можна прийняти за представника великого бізнесу - пристойний костюм, дорогі парфуми. Однак білосніжна посмішка Володимира - це металокераміка, свої зуби п'ятдесятирічний одесит втратив за роки декількох термінів ув'язнення. На двох пальцях рук - давні татуювання-персні, уточнюючі "масть" мого співрозмовника. Майже все свідоме життя Володимир, за його словами, "заробляв експропріацією експропріаторів". Кілька років тому екс-авторитет "відійшов від справ" і легалізувався як респектабельний бізнесмен.За словами Володимира, поява відкритих е-декларацій і докладне перерахування майна чиновниками стало для кримінального світу приємною несподіванкою. Він каже, що деякі злодії вже приступили до планування "розкуркулення" е-декларантів. Скоро, на думку кримінального авторитета, плани крадіжок і пограбувань особливо "жирних" об'єктів, втіляться в реальність.- Люди (мається на увазі криміналітет - прим.ред.) Не очікували, що чиновники будуть писати докладно, скільки у них кешу! Чув від пацанів, що коли вони вчитались, очманіли - це ж жирні карасі в стоячому ставку. Вичислити, де тримають свої запаси всі ці "чинари" (чиновники - прим.ред.) - Не проблема, - каже Володимир.Як він пояснив, зараз у складі багатьох кримінальних груп "трудяться" колишні співробітники правоохоронних органів. Вони і проб'ють досить швидко всі явки і адреси. Особливо цікавлять представників кримінального світу декларації, в яких чиновники зізналися в зберіганні великих сум готівкою в валюті, цінних картин і цінного антикваріату.- Побачите, перші грабежі "жирних" відбудуться вже скоро. Ніяка охорона, паркани та сигналізації їм не допоможуть. Охорону можна підкупити чи просто ліквідувати, сигналізацію можна зламати. Не знаю, на що розраховували ті, хто розписував в деклараціях, скільки мільйонів готівкою і скільки швейцарських годинників зберігають. Вони можуть їх зберігати навіть у сейфах глибоко під землею. І найбільша проблема чиновників в тому, що вони стали справжнім предметом для полювання не тільки для злодіїв, а для відморозків. Зараз не важливо, кого грабувати. Поняття багато в чому змінилися, тому при пограбуваннях будуть просто засовувати паяльник в ..опу. - Впевнений колишній кримінальник Володимир.На його думку, особливо привабливі для криміналітету е-декларанти, які володіють колекціями дорогих годинників, коштовностей і великих сум готівкою. "Швейцарські годинники - дуже ліквідні, їх також можна легко вивезти за кордон і там реалізувати. Антикваріат менш цікавий, але і на нього легко знайти покупців", - додає Володимир К.У свою чергу, професіонали карного розшуку підтверджують, що подача е-декларацій спровокує на активні дії злочинний світ.Полковник поліції Андрій П. впевнений, що "удар у криміналітету" по декларантам піде швидко. "Слід очікувати серії злочинів, які швидше за все будуть відбуватися за зразком бурхливих 90-х. Це може бути рекет і викрадення членів сімей декларантів, або самих чиновників в обмін на кеш. Послатися на бідність чиновникам не вдасться, так як вони самі розписали свої багатства ", - вважає поліцейський.Раніше "Країна" розповіла про повний список сімейних скарбів Авакова - картини, вина і коштовностях, які глава МВС зазначив у своїй Е-декларації.Також ми повідомляли про те, що нардеп Олесь Довгий зазначив в Е-декларації три іменних торгових марки, 10 статуй і $ 1,5 мільйона готівкою.