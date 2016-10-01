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Новини
18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

На Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

12:32
28 жовтня

Стець і його дружина дали в борг долари і євро

12:19
28 жовтня

Пані Фреймут встигла побувати і на сесії міськради

11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан бідна, як церковна миша

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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"Пора розкуркулювати". Злодійський світ приступив до вивчення е-декларацій

Сьогодні, 18:26 / Коментарів: 0
"Пора розкуркулювати". Злодійський світ приступив до вивчення е-декларацій
У кримінальних колах і в поліції прогнозують вал пограбувань чиновників, які вказали занадто "жирне" майно

У кримінальному світі з цікавістю читають Е-декларації чиновників
Е-декларації чиновників притягли на цей портал сотні тисяч допитливих відвідувачів, а в соціальних мережах та ЗМІ обговорюються подробиці майнового стану можновладців - скільки вони вказали готівки, коштовностей, картин, годинників та інших ценнних речей.

Однак разом з журналістами, блогерами та співробітниками антикорупційних відомств декларації чиновників уважно вивчають і представники криміналу.

- Є думка, що пора вже їх розкуркулювати, - говорить відомий в Одесі авторитет Володимир К. - Багатьох і раніше знали, що люди не бідні. Але є і несподівані відкриття. Цінна інформація - вказівка конкретних назв картин або антикваріату. Для тих, хто працює під конкретне замовлення це дуже зручно.

З першого погляду Володимира К. можна прийняти за представника великого бізнесу - пристойний костюм, дорогі парфуми. Однак білосніжна посмішка Володимира - це металокераміка, свої зуби п'ятдесятирічний одесит втратив за роки декількох термінів ув'язнення. На двох пальцях рук - давні татуювання-персні, уточнюючі "масть" мого співрозмовника. Майже все свідоме життя Володимир, за його словами, "заробляв експропріацією експропріаторів". Кілька років тому екс-авторитет "відійшов від справ" і легалізувався як респектабельний бізнесмен.

За словами Володимира, поява відкритих е-декларацій і докладне перерахування майна чиновниками стало для кримінального світу приємною несподіванкою. Він каже, що деякі злодії вже приступили до планування "розкуркулення" е-декларантів. Скоро, на думку кримінального авторитета, плани крадіжок і пограбувань особливо "жирних" об'єктів, втіляться в реальність.

- Люди (мається на увазі криміналітет - прим.ред.) Не очікували, що чиновники будуть писати докладно, скільки у них кешу! Чув від пацанів, що коли вони вчитались, очманіли - це ж жирні карасі в стоячому ставку. Вичислити, де тримають свої запаси всі ці "чинари" (чиновники - прим.ред.) - Не проблема, - каже Володимир.

Як він пояснив, зараз у складі багатьох кримінальних груп "трудяться" колишні співробітники правоохоронних органів. Вони і проб'ють досить швидко всі явки і адреси. Особливо цікавлять представників кримінального світу декларації, в яких чиновники зізналися в зберіганні великих сум готівкою в валюті, цінних картин і цінного антикваріату.

- Побачите, перші грабежі "жирних" відбудуться вже скоро. Ніяка охорона, паркани та сигналізації їм не допоможуть. Охорону можна підкупити чи просто ліквідувати, сигналізацію можна зламати. Не знаю, на що розраховували ті, хто розписував в деклараціях, скільки мільйонів готівкою і скільки швейцарських годинників зберігають. Вони можуть їх зберігати навіть у сейфах глибоко під землею. І найбільша проблема чиновників в тому, що вони стали справжнім предметом для полювання не тільки для злодіїв, а для відморозків. Зараз не важливо, кого грабувати. Поняття багато в чому змінилися, тому при пограбуваннях будуть просто засовувати паяльник в ..опу. - Впевнений колишній кримінальник Володимир.

На його думку, особливо привабливі для криміналітету е-декларанти, які володіють колекціями дорогих годинників, коштовностей і великих сум готівкою. "Швейцарські годинники - дуже ліквідні, їх також можна легко вивезти за кордон і там реалізувати. Антикваріат менш цікавий, але і на нього легко знайти покупців", - додає Володимир К.

У свою чергу, професіонали карного розшуку підтверджують, що подача е-декларацій спровокує на активні дії злочинний світ.

Полковник поліції Андрій П. впевнений, що "удар у криміналітету" по декларантам піде швидко. "Слід очікувати серії злочинів, які швидше за все будуть відбуватися за зразком бурхливих 90-х. Це може бути рекет і викрадення членів сімей декларантів, або самих чиновників в обмін на кеш. Послатися на бідність чиновникам не вдасться, так як вони самі розписали свої багатства ", - вважає поліцейський.

Раніше "Країна" розповіла про повний список сімейних скарбів Авакова - картини, вина і коштовностях, які глава МВС зазначив у своїй Е-декларації.

Також ми повідомляли про те, що нардеп Олесь Довгий зазначив в Е-декларації три іменних торгових марки, 10 статуй і $ 1,5 мільйона готівкою.

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