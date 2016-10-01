Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

У жовтні 2016 року через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС переміщено 99,3 тис. тонн лісоматеріалів (товарні позиції 4401, 4403), що на 28,3% менше, ніж у жовтні 2015 року.



Обсяг експортованої через пункти пропуску буковинської митниці лісосировини у звітному періоді поточного року становив 68,1 тис. тонн, що вдвічі менше минулорічного показника, який становив 138,1 тис. тонн.



92,9% деревини (63,3 тис. тонн), переміщеної через кордон у зоні діяльності Чернівецької митниці ДФС, у митному відношенні оформлено іншими митницями ДФС: Житомирською – 25,2 тис. тонн (37,0%), Київською – 12,1 тис. тонн (17,8%), Рівненською – 10,7 тис. тонн (15,8%), Тернопільською – 4,5 тис. тонн (6,6%), Волинською – 3,1 тис. тонн (4,6%), Львівською та Хмельницькою – по 2 тис. тонн (2,9%), Чернігівською – 1,7 тис. тонн (2,6%), Вінницькою – 0,9 тис. тонн (1,2%), Івано-Франківською – 0,4 тис. тонн (0,5%), Черкаською, Полтавською та Сумською – по 0,2 тис. тонн (0,3%), Київською міською – 0,02 тис. тонн (0,03%).



Всього у жовтні 2016 року через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС лісосировину експортували 14 суб’єктів ЗЕД із місцезнаходженням у Чернівецькій області та 144 суб’єкти ЗЕД з місцезнаходженням в інших областях. Об’єм експортованої лісосировини зазначеними суб’єктами становить 4,75 тис. тонн (7%) та 63,35 тис. тонн (93%) відповідно.



У порівнянні з минулорічними показниками відбулися зміни у співвідношеннях режимів переміщення через митний кордон України лісоматеріалів.

На 50,7% зменшився експорт деревини. Водночас спостерігається збільшення транзиту у 103 рази. До прикладу, якщо у жовтні 2015 року з Білорусі через пункти пропуску буковинської митниці лісоматеріали не вивозились, то у звітному періоді цього року цей показник становить понад 29,3 тис. тонн (або 29,5% від загального переміщення лісоматеріалів).

Частка експортованого упродовж жовтня 2016 року українського лісу зменшилась на майже 51% і становить 68,1 тис. тонн проти минулорічного показника 138,1 тис. тонн.

Детальну інформацію щодо країн та обсягів вивезених з них лісоматеріалів через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС наведено в таблиці:





Країна-експортер жовтень 2015 жовтень 2016 (01.10.2016-27.10.2016) Зміни

вага (тис. тонн) % вага (тис. тонн) % тис. тонн %

Україна 138,1 99,8 68,1 68,6 -70 -50,7

Білорусь 29,3 29,5 29,3

Росія 0,3 0,2 1,8 1,8 1,5 639,3

Німеччина 0,02 0,02 0,02

Словаччина 0,01 0,01 0,01

138,4 100 99,3 100 -39,1 -28,3



За товарними позиціями 4401 «Деревина паливна» та 4403 «лісоматеріали необроблені» також відбувся перерозподіл: при порівнянні цьогорічних жовтневих показників з минулорічними спостерігається збільшення частки експортованої паливної деревини та зменшення частки лісоматеріалів необроблених. Так, якщо у звітному періоді 2015 року частка експортованої деревини становила 40,4% (55,8 тис. тонн) та лісоматеріалів необроблених – 59,6% (82,3 тис. тонн), то у цьому році ці показники становлять 59,9% (40,8 тис. тонн) і 40,1% (27,3 тис. тонн) відповідно.



Упродовж жовтня 2016 року митне оформлення в режимі «експорт» безпосередньо Чернівецькою митницею ДФС становить 5,6 тис. тонн лісосировини за кодом 4401 «деревина паливна». Митне оформлення лісоматеріалів необроблених за кодом 4403 у звітному періоді цього року не здійснювалося.



«Питання щодо експорту лісу знаходиться у нас на особливому контролі, – коментує ситуацію начальник митниці Микола Салагор. – У жовтні експортували паливну деревину буковинських 18 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, з яких 6 здійснювали такі операції вперше. Державні підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» та «Сокирянське лісове господарство», мале приватне підприємство «Красток» не тільки зберегли «лідерство» з оформлень, але й суттєво наростили обсяги експортованої лісопродукції. У так званому «списку лідерів» залишились також «Сторожинецьке лісове господарство» та товариство з обмеженою відповідальністю «Здоровий сон».

До адміністративної відповідальності за порушення митного законодавства при переміщенні лісосировини упродовж жовтня притягнуто 6 суб‘єктів господарювання. Зокрема, щодо ФОП Заболотний Б.В. запроваджено одразу 4 протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Для здійснення експортних операцій з вантажем «Пиломатеріали хвойні обрізні (сосна)» згаданий суб‘єкт подавав до митного органу товаротранспортні накладні, отримані незаконним шляхом. Санкцією даної статті передбачено у тому числі накладення штрафу у розмірі 100% вартості товару – понад чверть мільйона гривень.

У ще п‘яти випадках встановлено порушення митного законодавства при переміщенні лісоматеріалів. Під час митного огляду вагонів із деревиною, відправником якої були ДП «Берегометське лісомисливське господарство», «Тернопільське лісове господарство», ТЗОВ «TEK VERONIKA» (Рівненська область), ПП Томнюк (Чернівецька область) встановлено невідповідність вантажу товаросупровідним документам.

«Ми вважаємо, – наголошує Микола Михайлович, – що дана інформація є вкрай важливою й становить значний суспільний інтерес. Обізнаність громадян із станом справ у сфері експорту лісоматеріалів сприятиме покращенню ситуації у даній галузі, дасть змогу всесторонньо оцінити роботу, зокрема, митниці у цілому ланцюгу установ та організацій, що задіяні у процесі. Як керівник митниці запевняю – контроль за вивезенням лісу буде дієвим й результативним».