Чи можна змінити ім’я проживаючи за кордоном?

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

На Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

12:32
28 жовтня

Стець і його дружина дали в борг долари і євро

12:19
28 жовтня

Пані Фреймут встигла побувати і на сесії міськради

11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан бідна, як церковна миша

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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Емоційна допомога


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Партнери

Чи можна змінити ім’я проживаючи за кордоном?

Сьогодні, 18:13 / Коментарів: 0
Однією із складових права на ім’я є право розпорядження ім’ям, одним з його найпоширеніших видів є право на зміну імені.
Право на зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи передбачено статтею 295 Цивільного кодексу України.
Зміна імені (прізвища, власного імені, по батькові) здійснюється відповідно до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915.
З метою зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) подається відповідна заява.
Громадяни України, які проживають на її території подають заяви до відділів реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання; громадяни України, які постійно проживають за кордоном, до дипломатичного представництва або консульської установи України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку.
Зазначена заява подається у письмовій формі разом з паспортом громадянина України, а у разі, коли заявник постійно проживає за кордоном, - з пред’явленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України, які прийняли заяву про зміну імені, перевіряють відомості, зазначені у заяві та в документах, що додаються до неї.
Під час подання заяви про зміну імені відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших документів у разі зміни імені.
Заява про зміну імені дипломатичним представництвом або консульською установою України розглядається у шестимісячний строк з дня її подання.
Дипломатичне представництво або консульська установа України надсилає через Міністерство закордонних справ до Міністерства внутрішніх справ для подальшого пересилання до органу внутрішніх справ за останнім місцем проживання заявника в Україні необхідні матеріали заявника для надання висновку про можливість зміни імені.
Орган внутрішніх справ за результатами відповідної перевірки, яка проводиться безоплатно, у місячний строк готує та надсилає висновок про можливість зміни разом з усіма матеріалами до відділу реєстрації актів цивільного стану чи через Міністерство закордонних справ до відповідного дипломатичного представництва або консульської установи України.
Дипломатичне представництво або консульська установа України на підставі документів про зміну імені та висновку органу внутрішніх справ про можливість зміни імені готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову в його наданні та надсилає заявникові.
Протягом трьох місяців заявник, якому надано дозвіл на зміну імені може звернутися для реєстрації зміни імені до дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені. Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до дипломатичного представництва або консульської установи України для реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.
Реєстрація зміни імені громадян України, які постійно проживають за кордоном, проводиться дипломатичним представництвом або консульською установою України після сплати заявником консульського збору.
Під час реєстрації зміни імені дипломатичне представництво або консульська установа України видає заявникові свідоцтво про зміну імені.
Після реєстрації зміни імені на першій сторінці паспортного документа громадянина України консул робить відмітку (проставляє штамп) про те, що паспорт у зв'язку зі зміною імені підлягає обміну протягом місячного строку.
Обміняти внутрішній паспорт громадянина України можна у відповідному територіальному підрозділі Державної міграційної служби України. Після подання необхідних документів (заяви про видачу паспорта; паспорта, що підлягає обміну; двох фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому віку (фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, мають бути виконані з одного негатива, із зображенням обличчя виключно анфас, без головного убору, виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутика; для громадян, які постійно носять окуляри, обов'язкове фотографування в окулярах) та документів, що підтверджують обставини, на підставі яких паспорт підлягає обміну) новий паспорт буде виданий Вам протягом 1 місяця.

Людмила ПИЛИПІВ,
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

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