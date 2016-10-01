Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

Право власності на призначення субсидії не впливає. За призначенням житлової субсидії може звернутися особа (не власник),однак, яка зареєстрована у будинку (квартирі) і на яку відкрито, в тому числі, особові рахунки, або особа, яка не зареєстрована у будинку (квартирі), при наявності договору найму (оренди) житла і на яку переведено особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.

Для призначення субсидії необхідно всього два документа.

По-перше, для призначення субсидії потрібно подати місцевому управлінню праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заяву про призначення житлової субсидії. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг) та подається від імені цієї особи та всіх осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні.

По-друге, це декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Такими особами вважаються всі зареєстровані у житловому приміщенні або всі, хто в ньому фактично проживає (якщо мова йде про наймачів житла, адже й вони також мають право на призначення житлової субсидії).



Людмила ПИЛИПІВ,

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

