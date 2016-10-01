Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

Прокуратура Чернівецької області скерувала до суду обвинувальний акт відносно інженера-землевпорядника однієї із сільських рад Чернівецької області за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, використовуючи службове становище, бажаючи незаконно збагатитись, отримав від приватної особи 11 600 грн. неправомірної вигоди за оформлення необхідних документів та прийняття позитивного рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки.