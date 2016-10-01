Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

Держгеокадастр пропонує ознайомитися з ключовими показниками своєї роботи за минулий тиждень.



Організація земельних торгів. За тиждень з 21 до 28 жовтня 2016 року головні управління Держгеокадастру в областях включили до переліку земельних ділянок державної власності, права оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах, 17 ділянок. Загальна площа запропонованих земельних ділянок становить 305,88 гектара. З них: у Закарпатській області до переліку додано 7 ділянок (108,30 га), в Одеській – 6 (98,03 га), у Київській та у Черкаській – по 2 (63,22 га та 36,33 га).

Усього станом на 28 жовтня 2016 року перелік включає 5 268 земельних ділянок загальною площею 107 235,46 гектара.



Виділення землі учасникам АТО. За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 984 рішення про виділення земельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих воїнів. Найбільше рішень про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято головними управліннями Держгеокадастру у Дніпропетровській – 148, Вінницькій – 122, Хмельницькій – 114, Черкаській – 102 областях.

За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях надано у власність учасникам АТО 726 земельних ділянок загальною площею 1 105,09 гектара. Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надано у Дніпропетровській – 143, Кіровоградській – 133, Хмельницькій – 84, Київській – 68 областях.



Ведення земельного кадастру. Державні кадастрові реєстратори протягом тижня зареєстрували 24 728 земельних ділянок та видали 26 485 витягів із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Усього з початку року за заявами громадян зареєстровано 720 921 земельну ділянку та видано 955 387 витягів з кадастрової системи про земельну ділянку.



Прес-служба Держгеокадастру

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