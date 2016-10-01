Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

Завдання юридичної служби органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області є багатопрофільним, адже юристи здійснюють правовий супровід усієї діяльності Фонду.

Юридична служба в системі Пенсійного фонду подає судові позови про стягнення коштів боржників на користь Фонду, взаємодіє з Державною виконавчою службою щодо виконання рішень судів, бере участь у розгляді заяв платників, пов’язаних з узгодженням вимог про сплату боргу та оскарженням рішень про накладення штрафних санкцій на порушників платіжної дисципліни, притягує до адміністративної відповідальності керівників підприємств-боржників.

З метою повного та своєчасного виконання виконавчих документів про стягнення боргу на користь Пенсійного фонду спеціалісти юридичної служби спільно з органами Державної виконавчої служби здійснюють спільні виїзди до боржників під час яких державними виконавцями виявляється та описується майно боржників, перевіряють каси боржників-юридичних осіб та вилучають готівкові кошти.

Юридичною службою Фонду періодично проводяться спільні з ДВС наради, на яких обговорюються питання, що стосуються посилення роботи стосовно повного та своєчасного погашення заборгованості до бюджету Пенсійного фонду. У 2016 році спільно з органами Державної виконавчої служби проведено 43 наради, здійснено 33 спільних виїзди до боржників, під час яких проводилася роз’яснювальна робота, опис майна, вилучення готівки.

У разі, якщо боржник відмовляється добровільно сплатити борги, державний виконавець може звертати стягнення на заробітну плату, банківські рахунки, майно, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи за межі України, а також звертатися до правоохоронних органів з поданням про притягнення боржника до кримінальної відповідальності.

Відзначимо, що юридична служба здійснює постійний контроль за ходом примусового стягнення боргів до бюджету Фонду та вжиття державними виконавцями всіх заходів, передбачених законодавством, з метою погашення заборгованості перед Пенсійним фондом.

Завдяки спільній роботі юридичної служби органів Фонду в області та Державної виконавчої служби від початку року в примусовому порядку стягнуто близько 1,2 млн. грн.

Зважаючи на вищевикладене, боржники повинні пам’ятати, що сплата обов’язкових платежів до Пенсійного фонду – це не лише їхнє зобов’язання перед Законом як платника, а й моральний обов’язок свідомого громадянина, адже від своєчасності наповнення бюджету Фонду залежить добробут та соціальна захищеність пенсіонерів.



Георгій Алікович РОТАРЬ, головний спеціаліст – юрисконсульт відділу представництва інтересів Фонду в судах та інших органах юридичного управління