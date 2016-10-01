Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

За даними програми зчитування відвідувачів до Центру обслуговування платників у Чернівцях упродовж дев’яти місяців цього року завітав 206121 клієнт.

Працівниками Центру відвідувачам надано більше 205-ти тисяч послуг: 4245 - консультаційних; 5858 - інформаційних; 16558 - адміністративних та понад 179 тисяч інших послуг (прийом звітності, вхідних документів тощо).

Як повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ, крім прийому податкових декларацій, найбільш запитуваною залишається послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цьогоріч було надано 6838 таких послуг.

Також користуються попитом у суб`єктів господарювання послуги із реєстрації платників єдиного податку, видача довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС, реєстрація РРО та книг обліку розрахункових операцій.

Чернівецька об’єднана державна інспекція запрошує платників податків до Центру обслуговування платників, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а, І-ий поверх. У Центрі кожен зможе вирішити усі свої податкові питання у комфортній обстановці та максимально оперативно.



