Прокурор Матіос – дуже багата людина

Головний військовий прокурор, наш земляк із села Розтоки живе не тільки на одну зарплату.Його дружина має чимало всякої власності від Києва й до Маріуполя.А ще у них є дуже дорогі меблі та годинники.Землі у селі Липівка під Києвом у дружини Барах Ірини є 138480 м2.Є у неї й квартира у Херсоні площею 82,5 м2. Квартира у Києві – 131 м2. Офіс у Херсоні – 115,2 м2, будинок у Козині під Києвом – 518 м2, гараж у Києві – 18,6 м2.Сам прокурор має дорогий будинок у Києві – 182,6 м2 та кілька земельних ділянок: у Києві – 606 м2, у селі Нижня Дубечня під Києвом – 965 м2.Ще є у прокурора квартира у Києві на 100,9 м2. Але його частка там тільки 25%.І знову ж таки, на дружину записана земля у Козині. 3100 м2.А далі йде дуже цікаве: меблі. Серед них: спальні гарнітури, комплект для їдальні, комплект меблів для робочого кабінету, 2 комплекти меблів для вітальні.Має подружжя дорогі годинники: Frank Muller, Choparol, Vacheron Constantin (тільки за цей годинник прокурором вказана ціна – 432 000 грн.), Ulusse Nardin, Breguet, Rolex.Для чого одній сім’ї з двох людей шість дороговартісних годинників та ще багато-багато інших?Зарплата у дружини прокурора – 781818 гривень за рік.А дивіденди багатомільйонні. Там є по 10 млн. грн. і 22 млн. грн.Сам прокурор одержав 410877 грн. Має він і подарунок ціною 432000 грн.У банках також є багато грошей у дружини. Десятки мільйонів гривень дружина зичить третім особам.Серед готівки є гривні – багато, і англійські фунти стерлінгів. Дружина прокурора має 10000 фунтів, прокурор – 20000 фунтів.Добре в Україні жити прокурорам. Чи ні?...