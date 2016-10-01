Прокурор Матіос – дуже багата людина

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28 жовтня

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

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в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
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в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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Прокурор Матіос – дуже багата людина

Сьогодні, 17:44 / Коментарів: 0
Прокурор Матіос – дуже багата людина


Головний військовий прокурор, наш земляк із села Розтоки живе не тільки на одну зарплату.

Його дружина має чимало всякої власності від Києва й до Маріуполя.

А ще у них є дуже дорогі меблі та годинники.

Землі у селі Липівка під Києвом у дружини Барах Ірини є 138480 м2.

Є у неї й квартира у Херсоні площею 82,5 м2. Квартира у Києві – 131 м2. Офіс у Херсоні – 115,2 м2, будинок у Козині під Києвом – 518 м2, гараж у Києві – 18,6 м2.

Сам прокурор має дорогий будинок у Києві – 182,6 м2 та кілька земельних ділянок: у Києві – 606 м2, у селі Нижня Дубечня під Києвом – 965 м2.
Ще є у прокурора квартира у Києві на 100,9 м2. Але його частка там тільки 25%.

І знову ж таки, на дружину записана земля у Козині. 3100 м2.

А далі йде дуже цікаве: меблі. Серед них: спальні гарнітури, комплект для їдальні, комплект меблів для робочого кабінету, 2 комплекти меблів для вітальні.

Має подружжя дорогі годинники: Frank Muller, Choparol, Vacheron Constantin (тільки за цей годинник прокурором вказана ціна – 432 000 грн.), Ulusse Nardin, Breguet, Rolex.

Прокурор Матіос – дуже багата людина


Для чого одній сім’ї з двох людей шість дороговартісних годинників та ще багато-багато інших?

Зарплата у дружини прокурора – 781818 гривень за рік.

А дивіденди багатомільйонні. Там є по 10 млн. грн. і 22 млн. грн.

Сам прокурор одержав 410877 грн. Має він і подарунок ціною 432000 грн.

У банках також є багато грошей у дружини. Десятки мільйонів гривень дружина зичить третім особам.

Серед готівки є гривні – багато, і англійські фунти стерлінгів. Дружина прокурора має 10000 фунтів, прокурор – 20000 фунтів.

Добре в Україні жити прокурорам. Чи ні?...
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