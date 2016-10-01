Офіційна зміна назв і термінології щодо терористів-сепаратистів на Донбасі

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-Здавалося б дрібниця..., ан - ні! Спочатку читаємо документи за результатами останніх перемовин з терористами у Мінську. В офіційних документах терористи вже не називаються ані терористами, ані загарбниками, ані озброєними бандформуваннями, ані сепаратистами, а... "озброєні формування Донецької та Луганської областей". Гаразд, хтось думає, - це дипломатичні документи і тому так лагідно терористів назвали.Сьогодні читаємо зведення Прес-центру штабу АТО:"Вчора, 27 жовтня, підрозділи незаконних збройних формувань (НЗФ), брутально порушуючи Мінські домовленості, розпочали масові обстріли з важкого озброєння позицій сил АТО між Авдіївкою та Ясинуватою".Розумієте різницю між словами "озброєні російські терористи" і "незаконно озброєнні формування"? Тобто, я розцінюю зміну в назвах, як перший крок до примирення з терористами і початок підготовки свідомості українців до амністії. Амністії не терористів-сепаратистів, а членів незаконних озброєних формувань. Тренд зрозумілий