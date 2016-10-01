Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

Свої перевірки інспектор Ольга Фреймут поводить у новому форматі. Якщо раніше вона перевіряла ресторани, дитсадки та інші установи, то тепер почала перевіряти вже й людей. Зокрема, чиновників. Під приціл відомої ведучої потрапив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Знімальна група телевізійного проекту «Інспектор Фреймут» побувала у робочому кабінеті мера Чернівців. Одним інтерв’ю гості не обмежилися. Каспруку запропонували пройти тести, щоб перевірити, який він батько. Для цього йому довелося поміняти підгузник немовляті та попрасувати сорочку. Крім того, мер повинен був упізнати за почерком зошит свого сина, а з-поміж двох видів аджик обрати ту, яку приготувала дружина. Працівники мерії стверджують, що з усіма завданнями тесту Олексій Павлович впорався на відмінно.
Джерело: CНVTV