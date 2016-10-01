У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

24 жовтня 2016 року Державною установою «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» на клопотання директора Чернівецької спеціалізованої школи «Освітні ресурси та технологічний тренінг» I-IIIступеня №41 з вивченням етнокультурного компонента, проведено обстеження навчального закладу. Підставою для звернення стала інформація про спалах гострої кишкової інфекції серед учнів навчальної установи, повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

24 жовтня 2016 року екстрених повідомлень з лікувально-профілактичних закладів не надходило, до закладів охорони здоров'я звернень за медичною допомогою зафіксовано не було. Разом із тим, ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» було здійснено обстеження харчоблоку школи, відібрано зразки води на санітарно-хімічне, бактеріологічне, вірусологічне дослідження, наявні харчові та сировину для бактеріологічного вірусологічного дослідження, вогнищеві змиви, добові зразки страв. Також організовано лабораторне обстеження персоналу харчоблоку, частини педагогічного колективу. Наразі лабораторні дослідження тривають. Рішенням директора навчального закладу з 24 жовтня 2016 року харчування школярів призупинено. В закладі, в тому числі на харчоблоці, проведено заключну дезінфекцію.

Станом на 28 жовтня 2016 року у 3-х учнів школи зареєстровано гостру кишкову інфекцію, виявлено 2 випадки харчової токсикоінфекції - в учня та вчителя навчального закладу.

За результатами лабораторних досліджень, зразки води, відібрані у навчальному закладі, відповідають санітарним вимогам, у сировині не виявлено патогенної мікрофлори. За вірусологічними показниками овочі, які вживали діти, були придатними до вживання.

Профілактичні та протиепідемічні заходи продовжуються.

Ситуація знаходиться на контролі обласної державної адміністрації, профільних служб та установ.