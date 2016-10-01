Герої цього сюжету воювали, співали, варили борщі, читали дитячі листи, поспішали передати привіт, кудись їхали та давали обіцянку стояти до кінця. І загинули – у війні за українську державу та її свободу. Але сьогодні у ТСН вони знову живі. Чотири десятки воїнів говорять від імені тисяч загиблих та зниклих без вісті. Режисер – Максим Мазалов.