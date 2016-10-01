Термінова новина з Середземного моря! "Кузя" ВСЕ!

Комічний похід так званої "російської авіаносної групи" на чолі з недоавіаносцем "Адмірал Кузнєцов" до берегів воюючою Сирії, насмішив весь інтернет, схоже, ризикує закінчиться найбільшою ганьбою в історії ВМФ Росії. Причина банальна: жодна країна регіону не погодилася заправити кораблі агресора. За всіма ознаками, їм доведеться нерозумно дрейфувати в Середземному морі без палива, поки з самої Росії не приженуть танкер з мазутом. Останньою надією кремлівських адміралів була дозаправка паливом на Мальті, проте сьогодні, 27 жовтня, міністр закордонних справ цієї острівної держави Джордж Велла заявив в інтерв'ю місцевому виданню Times of Malta, що мальтійський мазут не світить російським агресорам ні за які гроші.Спочатку в Кремлі планували дозаправить свою клоунську ескадру в Іспанії - в розрахунку на це і був розроблений весь сценарій далекого походу. Однак не далі як вчора іспанський уряд, розкритиковане своїми колегами по НАТО, ввічливо відмовився ділитися паливом з тими, хто бомбить невинних сирійських дітей. У свою чергу в Москві заявили, що самі відмовилися від дозаправки в Іспанії, очевидно, розраховуючи отримати недорогий мазут для "Адмірала Кузнєцова" і супроводжуючих його кораблів на нейтральній Мальті. Але і тут вийшло, скажімо так, деяке непорозуміння.За словами глави мальтійського МЗС Джорджа Велли, до рішення про відмову російським кораблям дозаправки уряд підштовхнула петиція від громадян країни. Вони настійно вимагали від своїх влади наслідувати приклад Іспанії.- У Мадриді дуже легко і просто зупинили дозаправку цього смертоносного флоту, - говорилося в документі. - Ми повинні терміново дати зрозуміти своєму уряду, що народ Мальти також не хоче бути замішаний в цих кривавих військових злочинах. Ми зобов'язані діяти, щоб зупинити цю бійню, а не заробляти на ній гроші.Зізнатися, російським адміралам, в баках яких закінчується останнім паливо, зараз не позаздриш: заправитися в західній частині Середземного моря після відмови і Іспанії, і Мальти їм рішуче ніде. Немає шансів і в найближчих країнах регіону: Франція і Португалія також є членами НАТО, і, завдяки злагодженій позиції країн Альянсу палива "Адмірала Кузнєцова" точно не дадуть. Гібралтар є територією підконтрольної Великобританії. Лівія ще не прийшла до тями після революції, а крім того - її порти контролюються проамериканськими повстанцями. У Тунісі аналогічна картина: демократичний уряд, який прийшов до влади після повалення диктатора Бен Алі, ні за яких обставин не захоче псувати відносини з цивілізованим світом.Єдиною примарною надією заправитися для коптить російської ескадри залишаються порти Єгипту - з цією державою Володимир Путін ще не встиг посваритися остаточно. Однак до них ще треба дійти, а палива, швидше за все, вже не вистачить. Зрозуміло, немає його і для повернення додому, тому в найближчі дні ми можемо стати свідками найсмішнішій в історії рятувальної операції російського ВМФ.Віче за матеріалами: by24.org