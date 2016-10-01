Термінова новина з Середземного моря! "Кузя" ВСЕ!

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

На Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

12:32
28 жовтня

Стець і його дружина дали в борг долари і євро

12:19
28 жовтня

Пані Фреймут встигла побувати і на сесії міськради

11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан бідна, як церковна миша

19:00
27 жовтня

У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський турнір юних математиків

16:02
27 жовтня

У Чернівцях можуть відключити газ через заборгованість котелень

15:55
27 жовтня

Сучасні реформи в сфері виконання покарань для осіб, засуджених до позбавлення волі

15:14
27 жовтня

Почалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депутатам і чиновникам

15:02
27 жовтня

Іван Рибак радіє – Кабмін дав гроші на його округ

14:22
27 жовтня

Ольга Фреймут знову в Чернівцях

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
Емоційна допомога
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Термінова новина з Середземного моря! "Кузя" ВСЕ!

Сьогодні, 16:26 / Коментарів: 0
Термінова новина з Середземного моря! "Кузя" ВСЕ!
Комічний похід так званої "російської авіаносної групи" на чолі з недоавіаносцем "Адмірал Кузнєцов" до берегів воюючою Сирії, насмішив весь інтернет, схоже, ризикує закінчиться найбільшою ганьбою в історії ВМФ Росії. Причина банальна: жодна країна регіону не погодилася заправити кораблі агресора. За всіма ознаками, їм доведеться нерозумно дрейфувати в Середземному морі без палива, поки з самої Росії не приженуть танкер з мазутом. Останньою надією кремлівських адміралів була дозаправка паливом на Мальті, проте сьогодні, 27 жовтня, міністр закордонних справ цієї острівної держави Джордж Велла заявив в інтерв'ю місцевому виданню Times of Malta, що мальтійський мазут не світить російським агресорам ні за які гроші.

Спочатку в Кремлі планували дозаправить свою клоунську ескадру в Іспанії - в розрахунку на це і був розроблений весь сценарій далекого походу. Однак не далі як вчора іспанський уряд, розкритиковане своїми колегами по НАТО, ввічливо відмовився ділитися паливом з тими, хто бомбить невинних сирійських дітей. У свою чергу в Москві заявили, що самі відмовилися від дозаправки в Іспанії, очевидно, розраховуючи отримати недорогий мазут для "Адмірала Кузнєцова" і супроводжуючих його кораблів на нейтральній Мальті. Але і тут вийшло, скажімо так, деяке непорозуміння.

За словами глави мальтійського МЗС Джорджа Велли, до рішення про відмову російським кораблям дозаправки уряд підштовхнула петиція від громадян країни. Вони настійно вимагали від своїх влади наслідувати приклад Іспанії.

- У Мадриді дуже легко і просто зупинили дозаправку цього смертоносного флоту, - говорилося в документі. - Ми повинні терміново дати зрозуміти своєму уряду, що народ Мальти також не хоче бути замішаний в цих кривавих військових злочинах. Ми зобов'язані діяти, щоб зупинити цю бійню, а не заробляти на ній гроші.

Зізнатися, російським адміралам, в баках яких закінчується останнім паливо, зараз не позаздриш: заправитися в західній частині Середземного моря після відмови і Іспанії, і Мальти їм рішуче ніде. Немає шансів і в найближчих країнах регіону: Франція і Португалія також є членами НАТО, і, завдяки злагодженій позиції країн Альянсу палива "Адмірала Кузнєцова" точно не дадуть. Гібралтар є територією підконтрольної Великобританії. Лівія ще не прийшла до тями після революції, а крім того - її порти контролюються проамериканськими повстанцями. У Тунісі аналогічна картина: демократичний уряд, який прийшов до влади після повалення диктатора Бен Алі, ні за яких обставин не захоче псувати відносини з цивілізованим світом.

Єдиною примарною надією заправитися для коптить російської ескадри залишаються порти Єгипту - з цією державою Володимир Путін ще не встиг посваритися остаточно. Однак до них ще треба дійти, а палива, швидше за все, вже не вистачить. Зрозуміло, немає його і для повернення додому, тому в найближчі дні ми можемо стати свідками найсмішнішій в історії рятувальної операції російського ВМФ.

Віче за матеріалами: by24.org
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