На Буковині почалися вибори

ЦВК дала старт виборчій кампанії для об’єднаних територіальних громад. Початок виборів – 22 жовтня 2016 року. Саме голосування відбудеться 11 грудня і 18 грудня 2016р.
На Буковині 11 грудня вибори пройдуть у двох об’єднаних громадах Красноїльської селищної ради (селище Красноїльськ і село Стара Красношора) та у Чудейській сільській об’єднаній територіальній громаді (села Чудей, Нова Красношора та Їжівці).
Всі інші об’єднані громади вибиратимуть депутатів і голів 18 грудня 2016 року.
У Глибоцькому районі об’єдналася сільська територіальна громада села Тереблече, Горбівці, Верхні Синівці та Нижні Синівці.
У Вижницькому районі об’єдналися дві громади: навколо міста Вижниця та міста Вашківці.
До Вижниці увійдуть – місто Вижниця, села Багна, Виженка, Іспас, Майдан, Черешеньки, Чорногузи.
Довкола міста Вашківці будуть об’єднуватися села Волока, Замостя, Вали, Бабине, Карапчів.
І найбільше сіл увійдуть до об’єднаної громади міста Сторожинець. Це села Банилів-Підгірний, Бобівці, Давидівка, Зруб-Комарівці, Костинці, Ясени, Нові Бросківці, Заболоття, Панка, Слобода-Комарівці.
Увага штабам!
Вибори до міських рад і міських голів проводитимуться за партійними списками. А вибори до сільських і селищних рад – по мажоритарній системі.