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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігур?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

На Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

12:32
28 жовтня

Стець і його дружина дали в борг долари і євро

12:19
28 жовтня

Пані Фреймут встигла побувати і на сесії міськради

11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан бідна, як церковна миша

19:00
27 жовтня

У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський турнір юних математиків

16:02
27 жовтня

У Чернівцях можуть відключити газ через заборгованість котелень

15:55
27 жовтня

Сучасні реформи в сфері виконання покарань для осіб, засуджених до позбавлення волі

15:14
27 жовтня

Почалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депутатам і чиновникам

15:02
27 жовтня

Іван Рибак радіє – Кабмін дав гроші на його округ

14:22
27 жовтня

Ольга Фреймут знову в Чернівцях

13:12
27 жовтня

Гроші на мінімалку у 3.2 тис. грн. планується взяти з економіки України

12:56
27 жовтня

У буковинських горах прикордонники виявили та не допустили переміщення цигарок

12:50
27 жовтня

Витрати, не відображені в книзі обліку доходів і витрат, до податкової звітності не включаються

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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Грабують та вивозять колекцію Івана Снігур?

Сьогодні, 15:29 / Коментарів: 0
Грабують та вивозять колекцію Івана Снігур? Митники Буковини впіймали контрабандистів старожитностей.
На кордоні з Румунією впіймали громадянина України з села Чудей, який хотів перевезти не задекларовані старовинні монети, старовинну зброю та інші старожитності.
По Буковині відразу поповзли чутки, що нібито грабують та вивозять колекцію Івана Снігура.
Ми звернулися з цими питанням до головного митаря краю, генерала митної служби Миколи Салагора.
- Ніяка це не колекція Снігура,- відповів Микола Салагор. – Чоловік, до речі, він мав румунський паспорт, з українського села хотів вивезти до Румунії колекцію монет часів Римської імперії та тодішню зброю.
Де були викопані ці речі, поки що невідомо. Митники зупинили вивіз за кордон цінностей, котрі належать Україні.
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