Грабують та вивозять колекцію Івана Снігур?

Митники Буковини впіймали контрабандистів старожитностей.
На кордоні з Румунією впіймали громадянина України з села Чудей, який хотів перевезти не задекларовані старовинні монети, старовинну зброю та інші старожитності.
По Буковині відразу поповзли чутки, що нібито грабують та вивозять колекцію Івана Снігура.
Ми звернулися з цими питанням до головного митаря краю, генерала митної служби Миколи Салагора.
- Ніяка це не колекція Снігура,- відповів Микола Салагор. – Чоловік, до речі, він мав румунський паспорт, з українського села хотів вивезти до Румунії колекцію монет часів Римської імперії та тодішню зброю.
Де були викопані ці речі, поки що невідомо. Митники зупинили вивіз за кордон цінностей, котрі належать Україні.