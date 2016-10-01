Олександр Фищук не курив бамбук, а будував хати собі

Не дуже бідний у нас губернатор. Він має дві ділянки землі. Одну - у Чернівцях - 1000 м2 та ще одну в Карпатах, у Лопушній – 1552 м2.
Володіє будинком у Чернівцях 362,6 м2 та гаражем 42 м2. Багато землі записано на дружину: у Чернівцях два шматки – 1000 м2 і 200 м2. Ще є батьківська земля площею 1600 м2 у селі Дзвиняч на Тернопільщині. У Чернівцях дружина має будинок 172,8 м2 та ще один такий же. Квартира є 92,5 м2 та півквартири у Тернополі 38м2. Є батьківська хата 62,9 м2. Якесь нежитлове приміщення (сарай, стодола, склад і т.д.) 40,6 м2.
Легковик Opel Combo записаний на губернатора.
Зарплату отримав удвічі меншу за дружину, яка працює у Нацбанку й заробила за рік 283105 грн. Олександр Григорович – лише 118465 грн. Мав він і матеріальну допомогу – 300 грн.
Готівку в доларах, євро, гривнях не тримає.