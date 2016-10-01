Ну, і як вам таке?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-Віктор Медведчук з візитом у Сочі аби підтримати свого кума "Володю" Путіна у звинуваченнях і критиці ЄС, США, НАТО, нинішню українську владу..."Невже хтось всерйоз думає, що Росія може якось вплинути на вибір американського народу? Америка що, це якась бананова країна чи що? Америка – це велика держава! Якщо я не правий, поправте мене будь ласка", – сказав Путін, під регіт Медведчука, Пєскова, Лаврова та інших наближених до російського президента осіб.До громадянина України, наближеної і навіть близької до Володимира Путіна особи, яка публічно і демонстративно підтримує президента країни-агресора - Віктора Медведчука в українських правоохоронців: СБУ, МВС, Генпрокуратури претензій немає?Сьогодні Віктор Медведчук, лідер ВО Український вибір, член Мінської контактної переговорної групи взяв активну участь у дискусіях прокремлівського клубу "Валдай" за участі перших осіб Росії.