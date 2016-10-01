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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігур?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

14:03
28 жовтня

Максим Бурбак – не бідний батрак

13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

На Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

12:32
28 жовтня

Стець і його дружина дали в борг долари і євро

12:19
28 жовтня

Пані Фреймут встигла побувати і на сесії міськради

11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан бідна, як церковна миша

19:00
27 жовтня

У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський турнір юних математиків

16:02
27 жовтня

У Чернівцях можуть відключити газ через заборгованість котелень

15:55
27 жовтня

Сучасні реформи в сфері виконання покарань для осіб, засуджених до позбавлення волі

15:14
27 жовтня

Почалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депутатам і чиновникам

15:02
27 жовтня

Іван Рибак радіє – Кабмін дав гроші на його округ

14:22
27 жовтня

Ольга Фреймут знову в Чернівцях

13:12
27 жовтня

Гроші на мінімалку у 3.2 тис. грн. планується взяти з економіки України

12:56
27 жовтня

У буковинських горах прикордонники виявили та не допустили переміщення цигарок

12:50
27 жовтня

Витрати, не відображені в книзі обліку доходів і витрат, до податкової звітності не включаються

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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Партнери

Максим Бурбак – не бідний батрак

Сьогодні, 14:03 / Коментарів: 0
Максим Бурбак – не бідний батрак Він має дружину, доньку і сина. А для них постарав уже 5 квартир, земельну ділянку 1000 м кв. у селі Горішні Ширівці. І ще одна ділянка у селі Виженка на 2474 м кв. записана на дружину.
Квартири такі: 88.5 м кв. – Чернівці (ділить з братом Олексієм і мамою), 113.4 м кв. – Чернівці, 100 м кв. – Київ (записана на якусь компанію, юридична особа – підприємець Наталія Кюртжієва), 54.7 м кв. – Чернівці (дружина ділить з Ольгою Лопатіною), житловий будинок 82.6 м кв. – Виженка (записана на дружина як незавершене будівництво) і ще одна квартира у Чернівцях – 106,1 м кв.
Автомобілів є багато. Серед них виділяється ВАЗ2108 1990 року випуску, власник Максим Бурбак.
Далі авта і причепи записані на дружину – 20 штук. І ще один автомобіль вантажний у власності народного депутата.
Дружина депутата має 10 цінних паперів номінальною вартістю 10000 грн.
Корпоративні права:
ТБ ЛОГ – 100% дружини. Вартість 4 млн. грн.
Буковинська універсальна біржа – 1% - 2000 грн.
Доходи:
Зарплати депутата – 77925 грн.
У доходи дружини від відчуження майна та цінних паперів – багато.
У банку дружина тримає 1328498 грн. У полярці – 30 тис. доларів США і 19 тис. євро. Готівкою має – 2млн.500тис. грн.
Максим Юрійович платить справно страховки та проценти за кредитом.
Все?..
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