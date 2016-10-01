Максим Бурбак – не бідний батрак

Він має дружину, доньку і сина. А для них постарав уже 5 квартир, земельну ділянку 1000 м кв. у селі Горішні Ширівці. І ще одна ділянка у селі Виженка на 2474 м кв. записана на дружину.
Квартири такі: 88.5 м кв. – Чернівці (ділить з братом Олексієм і мамою), 113.4 м кв. – Чернівці, 100 м кв. – Київ (записана на якусь компанію, юридична особа – підприємець Наталія Кюртжієва), 54.7 м кв. – Чернівці (дружина ділить з Ольгою Лопатіною), житловий будинок 82.6 м кв. – Виженка (записана на дружина як незавершене будівництво) і ще одна квартира у Чернівцях – 106,1 м кв.
Автомобілів є багато. Серед них виділяється ВАЗ2108 1990 року випуску, власник Максим Бурбак.
Далі авта і причепи записані на дружину – 20 штук. І ще один автомобіль вантажний у власності народного депутата.
Дружина депутата має 10 цінних паперів номінальною вартістю 10000 грн.
Корпоративні права:
ТБ ЛОГ – 100% дружини. Вартість 4 млн. грн.
Буковинська універсальна біржа – 1% - 2000 грн.
Доходи:
Зарплати депутата – 77925 грн.
У доходи дружини від відчуження майна та цінних паперів – багато.
У банку дружина тримає 1328498 грн. У полярці – 30 тис. доларів США і 19 тис. євро. Готівкою має – 2млн.500тис. грн.
Максим Юрійович платить справно страховки та проценти за кредитом.
Все?..