27 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ ПОМЕР ІСТОРИК, ПЕДАГОГ, ЖУРНАЛІСТ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ ПОЛЯК

Народився 12 січня 1941 року в селі Фошки Путильського району. Закінчив фізико-математичний (1964) та економічний (1989) факультети Чернівецького університету, юридичний факультет Міжрегіональної академії управління кадрами (2000).
Працював вчителем Вижницької школи-інтернату, директором Вижницької заочної школи, викладачем Вижницького училища прикладного мистецтва, директором Селятинської середньої школи Путильського району, лектором Вижницького райкому та Чернівецького обкому партії, директором Чернівецького училища культури, заступником завідувача контрольної і правової роботи Чернівецького обласного управління праці і соціального захисту.
М. П. Поляк був засновником і головним редактором газети «Петрович і Петрівна», відповідальним секретарем газети «Клич нації», членом редакційної ради газети «Буковинське віче». Член Національної спілки журналістів України. Видав друком книги: «Витоки», «Майже все про кохання» в в 4-х частинах, «Календар буковинців в іменах», «Майже все про харчування, як засіб лікування», «Гуцульські співаночки», «Українські колядки», «Нариси про спортсменів-борців Буковини», «Путила – край едельвейсів», «Вижниччина – ворота Карпат», «Кіцманщина: її минуле і сучасне», "Календар строжинчан в іменах», упорядник збірників «Слово про рідну матусю», «Від Карпат до Майдану»… Лауреат премії Фонду пам'яті журналіста Григорія Шабашкевича, літературно-мистецької премії імені Івана Бажанського.
Був головою Чернівецької обласної організації політичної партії «Народний Рух України за єдність» та Всеукраїнського громадського об’єднання «Товариство відродження української нації», в останні роки працював на посаді помічника народного депутата України.
Про життя і творчість Михайла Поляка вийшли книги «Я – гуцул, і цим горджусь» (2011), «Справжній зух, козир-хлопець молодець» (2016).Юхим Гусар